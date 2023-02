Qüestió de mentalitat, per Ricard Pla

Que Luca Modric, un dels millors migcampistes del futbol europeu, sigui amonestat amb targeta groga per una entrada a destemps, només es pot explicar des del nerviosisme i la frustració d’un equip que ha estat incapaç d’empatar. El Mallorca, en un exercici de supervivència, de gran concentració i sobretot de mentalització, no ha donat cap opció al Madrid. L’actual campió de lliga no ha xutat entre els tres pals ni una sola vegada i això és dir molt. Bé, ho ha fet en una ocasió, la més clara que ha tengut, en un penal que posarà sota sospita Marco Asensio.

El mallorquí no ha pogut superar Rajkovic i ha firmat un partit amb molt poca clarividència, com la resta de companys. Si totes les mirades estaven centrades en les accions de Vinicius, molts s’hauran endut una decepció. El marcatge de Pablo Maffeo al brasiler ha estat gairebé impecable i no l’ha deixat lluir com en ell és habitual. Llevat del rosari de faltes que provoca i que no van enlloc, el partit no ha tengut gaire història. El Madrid s’ha vist incapaç de crear cap situació real de perill davant el sistema defensiu del Mallorca, que podríem dir que ha liderat Muriqi. El davanter kosovar, que no ha marcat, però que ha fet que Nacho enviàs la pilota al fons de la porteria, ha estat el millor del partit.

Pràcticament totes les accions en què ha participat n’ha sortit guanyador: defensant, mantenint la pilota i muntant algun contracop, que no han sabut aprofitar els companys. Muriqi, tot i el desgast físic, avui no ha estat substituït i s’ha aprofitat tot el que aporta a l’equip. Amb aquesta victòria, el Mallorca arriba als vint-i-vuit punts, una xifra espectacular acabada d’estrenar la segona volta. El pròxim rival serà un recuperat Sevill,a que fa poc que ha sortit de la zona de descens i que, per potencial, ha d’estar més a munt a la classificació. Un partit, el del Sánchez Pizjoan, relativament còmode, però que no hauria de distreure els jugadors.