El Mallorca con Kang a Cádiz

En busca de romper su mala racha como visitante pero, sobre todo, con la intención de cerrar la primera vuelta del campeonato con media permanencia en el bolsillo, el Real Mallorca calibra esta tarde (14:00 horas / Movistar) la necesidad de un Cádiz que se exige el triunfo en el Nuevo Mirandilla para salir de la zona de descenso.

El conjunto bermellón atraviesa un momento plácido. La victoria del pasado fin de semana ante el Celta de Vigo calmó los aguas y situó al equipo en una décima posición que no abandonará de ninguna manera aunque los de Aguirre hinquen la rodilla en tierras andaluzas. A ocho puntos de distancia del descenso y a solo tres de los equipos que marcan la zona europea, el Mallorca se ha ganado el derecho a soñar y a poder cerrar este primer tramo del campeonato codeándose con los mejores de la categoría.

Para este fin Aguirre cuenta con todas sus armas. Pese a que el inminente cierre del mercado, la salida de Cufré a la MLS y la inestabilidad generada por el malestar de Kang In Lee no ha ayudado a centrar el discurso en lo realmente importante, el equipo tiene claras sus prioridades. Para el encuentro ante los de Sergio González, el mexicano apostará por su once fetiche, con el regreso del coreano tras cumplir sanción por tarjetas y la más que probable vuelta de Copete en el eje de la defensa en detrimento de Nastasic.

El revuelo generado en las últimas horas por las conocidas intenciones de Kang de abandonar el club no cambiará para nada el plan inicial de un Javier Aguirre que confiará en su jugador las tareas de enganche para apoyar arriba al kosovar Vedat Muriqi, máximo realizador del equipo con ocho tantos. El Vasco, además, también podrá contar, en caso de necesidad, con Dennis Hadzikadunic, quien ya tiene los papeles en regla y viajó ayer junto con el resto de la expedición bermellona.

Enfrente el Mallorca se topa con un Cádiz cargado de necesidades. Los gaditanos quieren acabar la primera vuelta fuera de los puestos de descenso y, para ello, necesitan sumar de tres. Después de un error garrafal de los colegiados de la sala VOR en el último partido jugado en el estadio Nuevo Mirandilla ante el Elche (1-1) que dio por válido el gol ilicitano, el Cádiz está con la mosca detrás de la oreja; y, además, la derrota en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla la semana pasada (1-0) le ha dejado tocado para acercarse a su objetivo.

Repite como baja el centrocampista Fede San Emeterio, que no ha podido recuperarse de una lesión y que la semana pasada estuvo sancionado. El centrocampista Iván Alejo y el delantero Rubén Sobrino no irán convocados al tener que cumplir sendas sanciones federativas. El Cádiz presenta también las bajas habituales por lesión del portero suplente David Gil, de los defensas Joseba Zaldúa, Juan Cala y Víctor Chust y del centrocampista José Mari Martín-Bejarano.

Cuatro apercibidos que se perderían el partido ante el Real Madrid

El Real Mallorca cuenta actualmente con cuatro jugadores apercibidos que, de ver amarilla en el Nuevo Mirandilla, se perderían el encuentro del próximo fin de semana frente al Real Madrid. Los cuatro jugadores bermellones que tienen en la actualidad cuatro tarjetas son Vedat Muriqi, Jaume Costa, José Manuel Arias Copete y el mallorquín Antonio Sánchez.