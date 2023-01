La cara y la cruz del Cádiz-Real Mallorca

Algún chispazo entre el bajo nivel del equipo

Pocos partidos más malos del Mallorca se recuerdan esta temporada. En medio de la triste y extraña tónica general ayer de los bermellones frente al Cádiz, apenas un par de jugadores dejaron algún detalle que sobresalió por encima del resto. Uno de ellos fue Kang In Lee, que seguramente ha vivido su semana más convulsa (y todavía está en ella, al menos hasta que se cierre el mercado de fichajes) desde que fichó por el Mallorca. Incrustado en la banda y obligado a defender más que a atacar, tuvo arranques de calidad, dejando atrás a rivales o poniendo un gran pase al hueco a Kadewere que no aprovechó el zimbabuense.

La cruz: Martin Valjent

Un penalti de VAR condenó al equipo

La eterna polémica que cada partido saca de quicio a futbolistas y aficionados. Las manos en el área, la voluntariedad o no... en esta ocasión fue Valjent quien pagó el plato. En el minuto 34, un centro de Pacha Espino fue rematado en escorzo por Choco Lozano y el balón impactó en el bíceps derecho del eslovaco, con su brazo despegado del cuerpo. El colegiado no vio nada en ese momento, pero la cara del central bermellón comenzaba a ser un poema. Tras varios minutos de consulta con el VAR, penalti a favor del Cádiz. Los defensores ya saben que no pueden defender así, por mucho que sea antinatural, y ese gol acabó por matar a los bermellones.