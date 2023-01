Jaume Costa, voz autorizada en el vestuario del Mallorca, sabe que el partido de este sábado en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz, que servirá para concluir la primera vuelta de la Liga, será muy complicado, en especial por todo lo que se juega el equipo local, inmerso en la pelea por evitar el descenso. "Prevemos un partido bastante duro e intenso. Ellos no están en la mejor situación. Sabemos que van a salir con muchísimas ganas", ha explicado.

El capitán bermellón también ha hecho balance de la primera vuelta del campeonato y ha destacado el gran trabajo que ha realizado la plantilla. "Ha sido una primera vuelta bastante trabajada y peleada. El equipo se esfuerza y trabaja mucho durante la semana para luego afrontar los partidos de la mejor manera posible y sacar los resultados", ha apuntado, en declaraciones recogidas por el club.

En cuanto a los objetivos de esta temporada, Jaume Costa no descarta poder soñar una vez se haya conseguido la permanencia. "Obviamente, somos conscientes de que todavía no hemos hecho el trabajo. Tenemos que seguir peleando y trabajando, nuestra intención es conseguir los máximos puntos posibles para poder cumplir el primer objetivo, que es la permanencia, y a partir de ahí, pues, soñar y creer, y saber que tenemos que darlo todo hasta final de temporada para cumplir los objetivos", ha destacado

Jaume Costa también ha recordado su pasado cadista, ya en sus inicios como profesional estuvo una campaña en el conjunto andaluz, concretamente, fue la temporada 2009-2010 en Segunda División. "La verdad que lo recuerdo de manera muy positiva. Fue la primera vez que salía fuera de casa, fuera de Valencia. Creo que tenía unos 20 años y me costó adaptarme, me costó mucho. La verdad es que allí la gente es muy simpática y muy agradable", ha recordado.

"Me ayudaron muchísimo, pero yo era un chaval joven, venía del filial del Valencia y al final, pues te cuesta adaptarte. Jugué poco, pero me hizo madurar y me hizo crecer y al final, mi trabajo y mi esfuerzo de aquella época hizo que al año siguiente me firmase el Villarreal con el entrenador que había tenido en Cádiz que era Javi Gracia. Por lo tanto, solo puedo tener palabras de agradecimiento de cómo se portaron conmigo allí", ha añadido.