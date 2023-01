Real Mallorca: A cinco victorias de la permanencia

Es un panorama idílico, de esos con los que fantaseaba cualquier mallorquinista en julio. Ni siquiera ha terminado la primera vuelta y los bermellones ya tienen más de media permanencia en el bolsillo. No hay nada matemático en el fútbol, pero todo apunta a que con cuarenta puntos la permanencia está asegurada. Esto se traduce en que al conjunto de Aguirre le bastan sumar cinco victorias de los veinte encuentros que quedan por delante para seguir en Primera División.

El triunfo del viernes ante el Celta (1-0), gracias al gol de Dani Rodríguez, ha permitido que el Mallorca alcance los veinticinco puntos en dieciocho jornadas, unos números sensacionales que le permiten afrontar el futuro con tranquilidad y lejos de las urgencias de otras ocasiones. Todavía queda mucho por jugar, pero es evidente que el camino para seguir entre los mejores es el correcto. La lógica dicta que sumando quince puntos más de los sesenta que quedan por jugar el trabajo estará hecho. Sin ir más lejos, la pasada campaña a estas alturas de la competición acumulaba veinte y se acabó salvando con treinta y nueve, aunque fue una tortura hasta que el desenlace fue feliz en Pamplona.

La idea es que ahora sea otra historia. Los puestos de descenso están a ocho puntos, pero ya no es solo este gran colchón lo que aporta tranquilidad, sino que al ocupar la décima posición en la tabla tiene muchos equipos por detrás. Las sensaciones que desprende el equipo desde el primer día son buenas, más allá de que el regreso tras el parón por el Mundial despertó muchas dudas porque no se parecía al que se había ido de vacaciones habiendo sumado tres victorias y un empate de forma consecutiva. Perdió en Getafe (2-0) y frente a Osasuna en El Sadar (1-0), pero tumbó en Son Moix a dos rivales directos como el Valladolid, con el milagroso tanto de Abdón (1-0) y al Celta. Además, también quedó apeado de la Copa del Rey ante la Real Sociedad (1-0). Lo cierto es que en este 2023 no está siendo brillante en cuanto a su juego, ni mucho menos, pero está haciendo los deberes. El Mallorca es fiable atrás, por algo es el cuarto que menos encaja de la competición -dieciséis tantos- y disimula su falta de gol -es el cuarto que menos anota, con quince-, rentabilizándolos al máximo.

El mexicano ha logrado que los rojillos sean más fuertes en Son Moix y por ahí puede pasar la firma de la permanencia. Rivales como el Elche, Cádiz o Rayo Vallecano, entre otros, tienen que visitar la isla, mientras que tiene salidas que no asustan, como la de este sábado en el Nuevo Mirandilla, Espanyol, Valladolid, Almería o Girona.

Está por ver qué rendimiento ofrecerá a partir de ahora y si en el mercado invernal, al que de momento solo ha llegado Hadzi tras la marcha de Russo, se eleva el nivel de la plantilla, pero está claro que estos futbolistas dan la talla. Compiten contra cualquiera y están logrando que seguir en la elite esté cada vez más cerca.