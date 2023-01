Un gol ho tapa tot

Era una excel·lent oportunitat per pegar una estirada a la classificació i el Mallorca no l’ha desaprofitada. Diuen que en bastar, basta. Per tant el solitari gol de Dani Rodríguez ha estat suficient per sumar tres punts importantíssims que situen l’equip de Javier Aguirre en una zona més que tranquil·la i amb la immillorable quantitat de vint-i-cinc punts a la classificació. No ha estat el millor partit de la temporada perquè el dos equips tenien la consigna clara, sobretot de no encaixar i per tant no perdre. La primera part ha estat insuportable, cap jugador no ha estat capaç d’intentar un xut mínimament perillós a cap de les dues àrees.

Els aficionats que ho miraven per televisió -segurament en directe és més emocionant—a més d’avorrir-se molt i sentir qualque bajanada, s’havien de conformar mirant els jugadors de la banqueta i amb l’objectiu centrat en Abdon Prats, l’home de moda en aquest Mallorca que sembla haver eclipsat Muriqi totalment negat davant porta. El kosovar acaba exhaust i sempre sol ser substituït pel mallorquí, que ha entrat per reforçar el centre del camp. Realment es fa difícil comptabilitzar alguna acció destacada, però la nostra plagueta només registra una jugada amb cara i ulls, l’única del partit, i que ha acabat en gol. Si hi havia qualque dubte de la qualitat de Ruiz de Galarreta, aquesta ha quedat esvaïda. El canvi de joc del migcampista damunt Maffeo ha provocat que Dani Rodríguez enviés la pilota al fons de la xarxa. Un gol que ho tapa tot. A partir d’aquest moment el Mallorca ha desaparegut en atac, el Celta ha sigut clar dominador però no ha tengut cap oportunitat clara gràcies a la bona disposició defensiva de tots els jugadors. Sens dubte és una victòria de gran valor que situa els mallorquinistes en una zona la mar de còmoda. Una victòria que deixa el Celta un poc tocat i que servirà per anar a Cadis fora cap tipus de pressió. Un zarpazo de Dani Rodríguez da el triunfo al Mallorca