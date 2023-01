Dennis Hadzikadunic ya conoce Son Bibiloni y a sus nuevos compañeros. El defensa sueco, internacional con Bosnia, se ha puesto a las órdenes de Javier Aguirre y ha vivido su primer día como futbolista del Real Mallorca.

El central, de 24 años y 1'91 de altura, llega al conjunto bermellón cedido desde el FK Rostov, aunque desde marzo de 2022 ha jugado cedido en el Malmö FF de la liga sueca.

Su incorporación se ha producido tras la salida de Franco Russo, que ha fichado por el Ludogorets búlgaro, ya que el técnico Javier Aguirre se había quedado con solo 4 centrales. El técnico ha insistido, en la rueda de prensa de este jueves previa al duelo de mañana ante el Celta, en asegurar que no ha pedido ningún refuerzo, pero se ha congratulado por la llegada de Dennis Hadzikadunic: "Me causó buena impresión. Dennis llega porque Russo vio una oportunidad de mejorar fuera del Mallorca, sobre todo salarialmente. Si un jugador me pide salir, entra dentro de la lógica que se le deje salir. Dennis llega para ser cuarto o quinto central. Habla inglés perfectamente y ya sabe algunas palabras en castellano, el cabrito. Aprenden rápido el idioma esta gente".

Con la presencia de Hadzikadunic, Aguirre cuenta con cinco centrales (Raíllo, Valjent, Copete, Nastasic y el sueco-bosnio), además del canterano Gayà, que juega con el filial en Segunda RFEF y que está en dinámica del primer equipo desde hace dos temporadas.