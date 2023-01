Javier Aguirre confía en sus chicos. Pese a todo, el entrenador del Real Mallorca reconoce "un bajón" en el mes de enero "que puede ser que nos haya complicado un poco la existencia". "Aquí no hay respiro y la realidad es que hemos visitado plazas duras. Estamos bien y estamos fuertes. Quizás los resultados no digan eso, pero ojalá demos mañana ese pasito adelante para volver a engancharnos", ha indicado en la previa del partido ante el Celta.

Un rival, el conjunto gallego, del que el preparador mexicano no se fía: "Cambiaron de míster y cambiaron las cosas". "Es un equipo que ataca muy bien y que tiene un grandísimo valor con Iago Aspas. Les gusta tener la pelota, un equipo tipo Valladolid o Real Sociedad. Tienen un esquema difícil de descifrar. Veremos a ver qué pasa", ha resumido.

Para el encuentro ante los vigueses, Aguirre no podrá contar con Kang In Lee, pero en su posición, el preparador rojillo ha desvelado que jugará Amath. Además, el mexicano también ha hablado de Galarreta, quien era seria duda para el encuentro de este viernes. "Gala sí que estará. La enfermería se vacía. Nastasic tenía una dolencia parecido a la de Íñigo y Raíllo también ha apuntado un síntoma parecido. Lo atribuimos al cambio de superficie que nos tocó afrontar en el encuentro frente al Pontevedra de Copa, pero parece que ya están todos bien", ha reconocido.

Aguirre también ha sido cuestionado por el mercado invernal, el técnico ha insistido en asegurar que él no ha pedido ningún refuerzo, pero se ha congratulado por la llegada de Dennis Hadzikadunic: "Me causó buena impresión. Dennis llega porque Russo vio una oportunidad de mejorar fuera del Mallorca, sobre todo salarialmente. Si un jugador me pide salir, entra dentro de la lógica que se le deje salir. Dennis llega para ser cuarto o quinto central. Habla inglés perfectamente y ya sabe algunas palabras en castellano, el cabrito. Aprenden rápido el idioma esta gente".

Sobre la situación del equipo en LaLiga, el entrenador bermellón se mostró prudente: "Por ahora en esta primera vuelta tenemos 22 puntos, pero sería importante sumar algo más para asentarnos y no tener tanto sufrimiento como el año pasado, cuando el equipo iba bien y tuvo un bajón intenso. Eso nos hizo sufrir hasta el silbatazo final. No queremos dejar para mañana lo que podamos hacer hoy".

Ya para acabar, Aguirre se ha mostrado feliz por la salida de Javi Llabrés al Mirandés en busca de minutos: "Es verdad que él estaba bien aquí, pero creo que necesitaba tener minutos y ha sido una buena decisión para todos. Javi es un activo del club y creo que nunca dejó de sentirse futbolista. Para nosotros es muy importante que jugadores como Leo Román, Gayà o Llabrés sean un activo del club. Desde que llegué al club me los traje conmigo. Es lo que queremeos. Gente de aquí. Necesitamos canteranos, necesitamos gente que sienta".