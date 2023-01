Javier Aguirre mostró su decepción, en su primera respuesta en la rueda de prensa, por la primera parte de su equipo ante la Real Sociedad, y dijo que le recordó al partido de Liga en Anoeta y al último contra Osasuna. «El partido me ha recordado al de la Liga. Tal cual, no entramos en el partido como debiéramos, el gol de Osasuna llega pronto y el de la Real también, fueron veinte minutos muy malos y no nos metieron más goles porque Dios existe. En la segunda competimos y fuimos más reconocibles y vendimos cara la derrota. Hemos de competir 90 minutos, no 60», lamentó el técnico del Mallorca.

