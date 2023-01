Javier Aguirre lo tiene claro. La Real Sociedad es favorita para el duelo de este martes en Copa del Rey. Pero el entrenador mexicano también sabe que el torneo copero da lugar a la sorpresa. Y eso es lo que buscará el Mallorca en el Reale Arena. "Sin temor a equivocarme la Real es el equipo más en forma ahora mismo. A noventa minutos todo puede pasar, nosotros vamos con mucha ilusión. A un partido es favorita. Visto lo visto con lo que han mostrado en Liga y sus últimos resultados lo son. No se cuánto porque no es tangible. Pero es Copa y se dan resultados que no se esperan", ha reflexionado.

"Ya han caído muchos Primeras y Segundas. Va a ser un bonito partido. Es un encuentro para reivindicarnos. Ya se vio en Pontevedra, que veníamos del batacazo en Getafe y luego contra el Valladolid. Eliminar a la Real nos daría una inyección de moral brutal. No hay mañana. Es una final, porque mañana estás dentro o fuera de la Copa", ha añadido.

Confirmando la baja de Galarreta y la duda de Nastasic hasta último momento, Aguirre ha depositado su confianza en Gayà como sustituto de Russo. "Está en manos de la directiva. Estoy contento con Gayà, mañana seguramente tendrá minutos también. Valoraremos si es el central para sustituir a Russo. Le conocemos bien, no corremos ningún riesgo con él. En estos momentos estoy tranquilo, ya la directiva decidirá", ha apuntado.

"Tengo el once definido y voy a hacer rotaciones. La Copa nos permite valorar a los jugadores que habitualmente no tienen minutos", ha explicado, anunciando que tanto Greif como Kang In Lee jugarán de inicio.

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, ha alabado al Mallorca destacando que si los bermellones juegan como en el partido de la primera vuelta, tendrán muchas opciones de pasar. En este sentido, Aguirre ha recordado la polémica acción del gol anulado a Amath: "Lo recuerdo bien ese partido. Hacía referencia Imanol a un gol anulado a Amath. Fue la primera vez que comenté que quién decidía ir al VAR o no".

Respecto al partido que planteará para intentar superar la eliminatoria, el preparador bermellón ha dejado claro que no variará a lo visto en Liga. "No cambiaremos el esquema. Somos un equipo que estamos cómodo así. Es cierto que no hemos tenido resultados buenos después del Mundial, pero cada vez dominamos más el sistema, tenemos más registros y complicamos más al rival. Podemos ir creciendo", ha resaltado.

Cuestionado acerca de la falta de gol, Aguirre ha recordado que también son de los equipos que menos encaja del campeonato. "Los números son fríos. Si somos la cuarta defensa que menos encaja y tres equipos que meten menos que nosotros, el promedio es la mitad. No está mal", ha zanjado.

Y uno de los motivos por el que el Mallorca lleva pocos goles es por la mala racha que atraviesa su pichichi, Vedat Muriqi. "Está trabajando bien. Son las cosas que tienen los goleadores, entran en rachas positivas o negativas. Tuvo una contra Osasuna tras un centro de Amath que no le da a la pelota. Ayer viendo el vídeo me comentó que había sido un error personal, un tema de técnica. Seguramente la perdió de vista y se le escapó. Quizá hace dos meses la habría empujado con los ojos cerrados. No importa, está donde tiene que estar. Esperemos que se seque la pólvora", ha concluido.