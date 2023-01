El Mallorca B ha perdido en Alzira (2-0), en la última jornada de la primera vuelta de Segunda RFEF, y da un nuevo paso atrás en su objetivo de la permanencia. Los jóvenes pupilos de Julián Robles no fueron rival para los valencianos, que incluso con diez hombres supieron aguantar su ventaja.

Poca historia tuvo el encuentro entre el Alzira y el Mallorca B, que fue un buen espárring. Un error de David López, que en vez de enviar el balón fuera quiso sacarlo jugando desde el área, le dejó el balón a Aketxe. El delantero, que debutaba este domingo, controló el balón, miró a Pere Joan y colocó el esférico en el segundo palo. Los locales se fueron al descanso con una merecida victoria momentánea.

No mejoró el filial bermellón en el segundo periodo, pese a que Julián Robles quiso variar alguna cosa en el descanso. De hecho, lo preparado en vestuarios se fue al garete al marcar enseguida Pitu el 2-0. Con el resultado a favor, el Alzira tiró de experiencia para amarrar el resultado ante un Mallorca B tocado.

La expulsión de Joaquín, con 20 minutos más el descuento por delante, no varió el guion de un encuentro que prácticamente estaba sentenciado. No tiró la toalla el Mallorca B, que buscó al menos igualar el encuentro, pero el filial demostró que no tiene el oficio ni la calidad para cotas mayores que no sea la permanencia. Una salvación que además ya tiene a 7 puntos de distancia.

Ficha técnica

Alzira: Fernández, Abraham (Torices, m.79), Lázaro, Javi Soler, Cortijo, Joaquín, Lado, Solbes (Joel, m.57), Pitu, Serra (Blasco, m.74) y Aketxe (Sergio, m.57).

Mallorca B: Pere Joan, Joel Toledo (Alonso, m.46), Garay, David López, Marcos, Quintanilla (Montalbán, m.54), Montiel (Victor, m.82), Miguelito, Valverde (Gálvez, m.54), Llabrés y Diabate (Pau Mascaró, m.67).

Goles: 1-0,m.45: Aketxe. 2-0, m.48: Pitu.

Árbitro: Montoro Ferreiro (C. Catalán). T. Amarillas: a Solbes, Lázaro, Montiel y Toledo. T. Rojas: a Joaquín (m.69).