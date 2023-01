Osasuna-Mallorca: La Cara y la Cruz

Kang In Lee

Cuando un futbolista lo da todo en el campo se hace difícil someterle a una crítica. Probablemente no fue el mejor partido de Kang con el Mallorca, pero su calidad salió a flote en varios momentos del partido, sobre todo a balón parado, como en un saque de falta que acabó en la cabeza de Copete y Jaume Costa no llegó por poco al remate. Su entrega y actitud contagia a sus compañeros. Conocedor de que se encuentra en un buen momento, intentó combinar, sin suerte, con su ‘socio’ Muriqi. La tarjeta que vio en la primera parte le impedirá estar el próximo viernes ante el Celta. Una baja sensible para Aguirre.

La Cruz

Dani Rodríguez

Otro mal partido de Dani Rodríguez, que pasó inadvertido en el estadio de El Sadar. El centrocampista gallego, que era duda antes del partido por unas molestias, aguantó 64 minutos sobre el terreno de juego, el tiempo que su entrenador decidió que era el momento de sustituirlo. Y es que pocas veces entró en contacto con el balón, siempre lejos del área de Osasuna. En el gol de Aimar en el primer minuto de la segunda parte fue uno de los que salieron en la foto, sobre todo por su pasividad en la acción que acabó con el balón en el fondo de la portería de un Rajkovic que nada pudo hacer.