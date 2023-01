Mermados por el gol y por el arbitraje. Ese fue el resumen que hizo Jaume Costa de la derrota del Real Mallorca en El Sadar. El lateral valenciano aseguró que “un fallo colectivo” había provocado el tanto de Osasuna, una circunstancia que ya les hizo “ir a remolque” durante toda la segunda parte. “Sabíamos que nos topábamos con uno de los campos más complicados de Primera y creo que hemos hecho una gran primera parte. Estábamos muy cómodos, defendiendo muy bien e incluso y teniendo unas cuantas ocasiones que no hemos materializado, pero en la segunda hemos fallado en ese gol que nos han metido. Sabíamos que ellos iban a salir a tope y un despiste nuestro ha hecho que se plante uno solo en el área y nos ha marcado gol. Ha sido un fallo colectivo, algo que nos ha mermado mucho. A partir de ahí hemos intentado ir a por todas, pero ya hemos ido a remolque y no hemos conseguido sumar. Esperemos que este resultado no nos afecte y que podamos seguir reforzando esos automatismos que nos están faltando de antes del parón”, resumió el futbolista bermellón.

El lateral, que fue uno de los jugadores que firmó una de las actuaciones más serias del encuentro, también se refirió a la actuación arbitral y señaló que “ciertas decisiones” lejos de Son Moix les están perjudicando: "Bajo nuestro punto de vista, creemos que fuera de casa nos merma un poco el arbitraje. El de ellos es un trabajo muy complicado y empatizamos mucho con ellos, pero al final tenemos que meterles un poquito de caña también para que ellos vean si están haciendo bien o mal las cosas”.