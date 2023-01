Javier Aguirre está contento con lo que tiene. La salida de Lago Junior al Málaga no ha trastocado sus planes. “La verdad es que no tengo pensado que venga nadie”, ha confesado este mediodía durante la rueda de prensa previa al partido frente Osasuna. Ni llegadas ni, al parecer, salidas. “No va a venir nadie a pagar cláusulas, te lo digo yo”, ha indicado sobre una posible marcha de Kang In Lee.

Lo que sí ha desvelado el técnico del Real Mallorca es que ha abierto las puertas a Javi Llabrés para que busque minutos fuera del club: “Yo le dije a Lago y a Javi que si querían podían quedarse, pero que iban a tener pocas posibilidades de tener minutos. Llabrés tiene que jugar, no puede ser que cada domingo esté sin hacerlo. A mí no me estorba, es un futuro del club, pero ahora hay que ver que solución le damos”. El preparador mexicano, que ha desvelado que Dani Rodríguez y Galarreta “tienen ciertas molestas musculares” y son duda para el partido en Pamplona, ha señalado que Osasuna es un equipo que lleva ya varias temporadas “compitiendo a un nivel muy alto” y “un club consolidado en Primera División” “En su campo es un rival muy difícil de batir, tiene las ideas muy claras, el empuje del publico y el clima. A priori no será un partido de muchos goles, pero sí creo que será un bonito duelo”. Te puede interesar: RCD Mallorca Una oportunidad para todos en el Real Mallorca Aguirre dirigió varias temporadas a Osasuna, un club al que tiene especial estima y donde aterriza mañana el Mallorca con un recuerdo reciente: “Allí jugamos el último partido de LaLiga el pasado curso y justamente les he dicho hoy en la charla a los jugadores que hay que salir con la misma actitud. Fue un momento bonito para todos. Osasuna no nos puso las cosas fáciles, pero el de mañana será un partido distinto por las circunstancias. Ese día se jugó con la intensidad que se requirió”. El preparador rojillo, quien ha desvelado que Maffeo y Kang saldrán mañana de inicio, ha sido cuestionado por el buen rendimiento de Abdón y la posibilidad de que el de Artà sea titular con el equipo: “La posición del técnico es de tratar de hacer justicia y dar importancia a todos los jugadores. Al final juegan 11 y seguramente los otros 14 se acuerdan de mí. Los técnicos nunca dejamos a un futbolista en el banquillo con el afán de molestar a nadie y, de verdad, muchas veces concluyes que fuiste injusto con alguno, pero siempre tomas decisiones en aras a bien del equipo. Abdón es un jugador que quiere mucho esta camiseta y que morirá aquí. Nos conoce a todos y nos guía. Es un chico sensacional y es verdad que ha dado muestras de que quiere ser titular y jugar siempre. Eso es positivo porque hace que Muriqi tenga que elevar el nivel. Ángel, por ejemplo también entrena como un campeón, pero no pueden jugar todos”.