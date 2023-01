Prats és sinònim de victòria, per Ricard Pla

Resoldre un partit al darrer minut i després d’un joc irregular és el millor regal per a un equip i una frustració total per a l’altre. Després d’un partit mal jugat, amb un cúmul d’errades i d’imprecisions, ha tornat a aparèixer la figura d’Abdon Prats per donar tres punts al Mallorca i convertir-se en el jugador de l’any que acabam d’estrenar. L’entrenador ha tingut paraules de lloança per al mallorquí, a qui, després del partit de Copa a Pontevedra, ha tornat a donar minuts, i l’estratègia li ha sortit més que bé.

Amb aquesta victòria, el Mallorca sobrepassa la barrera dels vint i, amb vint-i-dos, manté una classificació molt còmoda per intentar millorar les prestacions. Tot i la victòria, el partit dels mallorquinistes no ha estat dels millors i el seu joc ha quedat molt enfora dels partits que va disputar abans de l’aturada. Globalment i tècnicament, el Valladolid ha estat un poc millor, però els canvis fets per Javier Aguirre aquesta vegada han estat fructífers. Kang In Lee, Tino Kadewere i sobretot la de Prats han donat un altre aire a l’equip. L’aportació del sudcoreà s’ha notat tot d’una i deixa un dubte amb la seva suplència, amb la sospita que pugui abandonar l’equip aquest mercat d’hivern.

El joc de Kang In Lee és diferent i seva ha estat l’assistència, amb una pilota excel·lent al punt de penal i que Abdón ha rematat, com ja és habitual d’ell. Un gol i tres punts clau per oblidar sobretot una primera part, en què el Mallorca ha regalat tot el camp al Valladolid i ha sumat moltes errades impròpies de jugadors de Primera. Però el futbol té aquestes coses i el resultat final ho tapa top. Per tant, res a dir de la victòria i sí del mal joc que ha fet l’equip en línies generals. Dissabte que ve, el Mallorca visita Pamplona, el camp on certificà la permanència a la Primera Divisió. Evidentment, serà un altre partit.