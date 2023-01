Mallorca-Valladolid: Regresa la Liga a Son Moix

Regresa la Liga a Son Moix como regalo de Reyes. Casi dos meses después de recibir al Atlético de Madrid, el conjunto de Javier Aguirre vuelve a competir de manera oficial ante su afición y lo hace en un importante partido ante el Valladolid de Pacheta (18:30 horas/Dazn). Los bermellones llegan heridos tras una reentrada accidentada ante el Getafe (2-0) y con la necesidad de confirmar que lo del Coliseum Alfonso Pérez fue un mal día y no el inicio de una mala dinámica.

El parón por el Mundial fastidió al equipo, que atravesaba su mejor momento y estaba hinchado de orgullo, pero ya pasó. Un mes ha tenido el equipo para recuperarse, recuperar sensaciones y ritmo. Al Mallorca le espera un mes muy movido, con dos partidos por semana prácticamente si sigue avanzando en la Copa del Rey, mientras que en Liga se medirá a rivales presumiblemente más asequibles como Celta, Osasuna o Cádiz.

El batacazo de Getafe, tal y como lo bautizó ayer Javier Aguirre en rueda de prensa, se espera que haya espabilado a un grupo que llegó tarde al reinicio del campeonato doméstico. Ante el Getafe se vio la peor parte de un equipo que no puede permitirse bajar ni un poco el pie del acelerador o se le empiezan a ver las costuras por todos lados. Esta tarde, ante el Valladolid, tienen una nueva oportunidad de reafirmarse en su idea, conseguir una victoria y superar la barrera de los veinte puntos –la mitad de una teórica permanencia– cuando aún restarán tres partidos para concluir la primera vuelta.

Para este encuentro, Aguirre formará con su once de gala, una vez Baba y Valjent se han recuperado de su proceso gripal y problemas en la rodilla, respectivamente. El eslovaco, sin embargo, será duda en el once hasta último momento porque todavía siente alguna molestia, por lo que Russo o Nastasic podrían ser de la partida si finalmente Aguirre decide no arriesgar. Maffeo y Costa ocuparán los laterales, con Galarreta y Baba en el centro. Dani Rodríguez actuará como enganche, con Kang In Lee y Muriqi, el pichichi del equipo, como referencias arriba.

No será fácil sin embargo la tarea de derrotar al Valladolid. Más allá de ser un equipo recién ascendido y de estar haciendo un buen campeonato –a pesar de venir de dos derrotas seguidas– es un equipo al que se le da especialmente bien Son Moix, al menos en las últimas temporadas. El conjunto vallisoletano ha vencido en sus últimas cuatro visitas a Son Moix: 1-5 (temporada 2014-2015); 0-1 (2015-2016); 0-3 (2016-2017) y 0-1 (2019-2020).

Para este encuentro, Pacheta recupera al internacional marroquí El Yamiq y a Lucas Olaza, que servirá para contrarrestar o paliar las ausencias del equipo, entre las que se incluyen Javi Sánchez y Sergio León (sancionados), junto a Anuar y Sergio Escudero (lesionados).