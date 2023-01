“Creo que los dos equipo hicimos méritos para no perder y la verdad es que me parece que lo más justo hubiera sido el empate”. Así resumió Javier Aguirre, en sala de prensa, el encuentro que su equipo afrontó esta tarde frente al Real Valladolid, partido que se descantó en el minuto 94 con un gol de Abdón Prats: “Sabíamos que el rival no nos iba a dar la pelota, tienen buenos jugadores, muy interesantes, y en las estadísticas nos han superado en la posesión del esférico. Pero al final el partido se decantó de nuestro lado. Esta vez cayó cara y la verdad es que estoy muy contento”, indicó el preparador del Real Mallorca.

Cuestionado por el gran acierto del delantero de Artà, Aguirre elogió el trabajo de Abdón, pero puso en relevancia también al resto de sus compañeros: “Abdón forma parte de un grupo de jugadores que compiten durante la semana para que el Mallorca gane. Muriqi venía haciendo ya un gran trabajo y en la Copa, los que jugaron, también lo hicieron. Estoy contento con todos ellos. Hoy le tocó a Abdón después de un buen centro de Kang. Es verdad que siempre nos ayuda, es un gran activo del club, un patrimonio que cuenta también con el cariño de la gente, pero en este equipo no se puede hablar de suplentes o titulares”. Aguirre aclaró los motivos que le llevaron a apostar por un once con Amath y Gio de titulares, dejando a Kang y Maffeo en el banquillo. El mexicano reconoció que dicha elección estaba sustentada únicamente en una “decisión técnica”. “Cada semana, cada partido, hay quien entrena mejor. Ante la igualdad de capacidades soy yo el que tengo que decidir por uno u otro y, evidentemente, corro el riesgo de equivocarme, por eso los entrenadores somos el eslabón más flojo de la cadena en el fútbol. Y yo me he equivocado muchas veces”, bromeó. El Mallorca duerme en la jornada 16 con 22 puntos, a nueve de la zona de descenso. Pese a los buenos dígitos del equipo, Aguirre quiso guardar prudencia: “Las evaluaciones son en mayo. El trabajo no está ni medio hecho. Mira lo que nos pasó en Getafe. Aquí bajas un poquito la guardia o subes el morro y te lo revientan. Falta un mundo de partidos todavía. El trabajo se está haciendo”. Ya para acabar, Aguirre desveló la conversación que mantuvo con Scaloni, seleccionador de Argentina, antes del arranque del encuentro: “En México a los entrenador les llamamos profes y le he dicho que no sabía cómo llamarle, si míster, profe o campeón del mundo. Me dio un abrazo muy sentido. Creo que lo que hizo fue histórico. Con tan poquito tiempo, jugar como jugaron, perdiendo el primer partido... Se jugaron la vida en el segundo ante México... Fue alucinante y le vi bien, sano y pletórico”.