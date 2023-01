Abdón no podía ocultar su sonrisa al acabar el encuentro ante el Valladolid. Su gol en la última jugada dio los tres puntos al Mallorca y sirvió para cerrar su gran semana de esta temporada tras su decisivo papel en Copa del Rey ante el Pontevedra. El atacante de Artà agradeció el apoyo de los aficionados. «Hemos disfrutado mucho durante todos estos años que llevo aquí. Se ve todo el amor que nos tienen y el que me tienen a mí. Nunca podré agradecer todo lo que me dan», reconoció.

Real Mallorca-Valladolid: Abdón obra el milagro en el minuto 93 El 9 del Mallorca explicó que siempre que juega cuenta con ocasiones y debe aprovecharlas, rechazando el piropo de que siempre aparezca. «Al final no es que siempre aparezca, pero si estás en el campo tienes más posibilidades de meter gol y de crear peligro. Cuando estoy en el campo siempre me caen una o dos y he de aprovecharlo. El día del Sevilla no tuve suerte porque Bono hizo dos paradas muy buenas, pero al final uno trabaja para ayudar al equipo a conseguir el objetivo y dar una alegría a los aficionados, que son los que sostienen este gran club», apuntó. La cara y la cruz del Real Mallorca-Valladolid Con el equipo más cerca de las posiciones europeas que del descenso, Abdón pidió «tener los pies en el suelo»: «Desde que hemos vuelto a Primera el equipo está creciendo. No miramos más allá del objetivo de la permanencia. Estamos en una posición que es cómoda, pero si no ganábamos hoy (por ayer) se acercaban los de abajo porque también suman. El club y el estadio están creciendo. Si tenemos que soñar podemos hacerlo, y si se consigue el primer objetivo ya iremos a por el siguiente. Tenemos que tenerlos pies en el suelo, hay que seguir trabajando porque queda mucha tela por cortar y ya se está viendo que la segunda vuelta va a ser muy dura».