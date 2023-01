Abdón Prats lo vuelve a hacer

Apenas catorce minutos necesitaron Abdón Prats y Vedat Muriqi para conectar y tumbar a un combativo Pontevedra en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hacía poco más de un cuarto de hora que Abdón (Artà, 30 años) estaba en el terreno de juego al entrar por Amath en el minuto 65. En el 82 entró Muriqi por Grenier en un cambio a la desesperada de Javier Aguirre para intentar evitar la prórroga primero y los penaltis después. Y la jugada le salió perfecta porque antes del primer cuarto de hora en que coincidieron sobre el terreno de juego el mallorquín y el kosovar, conectaron para adelantar al equipo en el marcador.

Abdón, el delantero menos utilizado por el entrenador mexicano, se reivindicó una vez más. El mallorquín, que sale con la hija del que fuera entrenador del Mallorca Héctor Cúper, aprovecha como ninguno los pocos minutos de que disfruta. Y el miércoles, en el histórico Pasarón, estaba dispuesto a no desaprovechar una nueva oportunidad. En el minuto 96 de la prórroga culminó un contragolpe iniciado por Kang, que se la pasó a Muriqi, y este a Abdón, preparado en el segundo palo para rematar el regalo de su compañero. Siete minutos después fue el isleño el que dio el pase de gol al balcánico para anotar el 0-2, que iba a resultar definitivo para ratificar el pase del Mallorca a los octavos de final. Muriqi agradeció el gesto de su compañero y, tras abrazarse, le dio un beso en la frente.

A sus 30 años, Abdón tiene la virtud de que asume su rol en el equipo, pero dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad

Acabado el partido, Abdón se refirió al buen entendimiento que demuestra en el campo con Muriqi, cuando tiene oportunidad. «Nos entendemos muy bien. El año pasado, a final de temporada, ya se vio. Somos jugadores compatibles que se entienden sobre el verde con una mirada. Al final creo que Muri y yo nos entendemos muy bien». Por su parte, el ‘7’ del Mallorca expresó su felicidad de una manera simpática: «Un gol del Dimoni y otro del Pirata, juntos».

Abdón, con contrato en el Mallorca hasta junio de 2024, no lo ha tenido fácil desde su regreso al equipo de sus amores. Titular indiscutible en Segunda B con Vicente Moreno, en Segunda ya no disfrutó de tantos minutos. Pero acabó la temporada como un héroe para el mallorquinismo al marcar el tercer gol al Deportivo en el play off de ascenso a Primera. El equipo no necesitaba ese gol porque con el 2-0 igualaba el resultado de la ida pero el equipo salía beneficiado por su mejor clasificación en la liga regular. Pero el tanto del mallorquín, un golazo con la zurda desde fuera del área, ratificaba el regreso del equipo a la máxima categoría.

Pero no se queda ahí la cosa porque la temporada pasada, en la penúltima jornada, el 16 de mayo, resultó decisivo en la imprescindible victoria ante el Rayo Vallecano al deshacer el empate en el minuto 91. Sin ese gol, el Mallorca estaría probablemente hoy en Segunda División porque le permitió llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo. Si ganaba en El Sadar, cosa que hizo, el Mallorca seguiría en Primera.

Han sido los dos momentos de gloria de Abdón en el Mallorca, que han cambiado la historia del club. El primero, ante el Deportivo, para ratificar el ascenso a Primera, y el segundo, contra el Rayo, para encarrilar la permanencia. El miércoles, en Pontevedra, volvió a resultar decisivo con un gol y una asistencia. Aunque el rival y la competición del miércoles era menor, Abdón acudió a su cita con el gol y se reivindicó ante su técnico, que hasta ahora ha optado por Kadewere, Amath y Ángel como primeros sustitutos de los intocables Kang y Muriqi.

Aguirre siempre ha tenido palabras de elogio hacia Abdón: «Se nota que es un jugador de la casa, muy querido por todos, y que él quiere al club. Es un jugador más de la plantilla», ha repetido el mexicano de un futbolista que tiene la virtud de que nunca se rinde, ni aun en los peores momentos.