El Pontevedra se aferra a su ilusión por hacer historia en el partido ante el Mallorca de la Copa del Rey que se juega este miércoles a las 19 horas. El equipo gallego despidió 2022 en su mejor momento. Eliminó al Tenerife (2-1) del torneo del KO y encadenó una victoria y un empate ante Algeciras (0-2) y Rayo Majadahonda (1-1), respectivamente, en la competición doméstica. Dos resultados que le permitieron coger aire en la clasificación del grupo I de la Primera RFEF, aunque sigue cerrando la zona de descenso a Segunda RFEF, pero se encuentra con los mismos puntos que el Linense y a uno del Badajoz, al que recibe este sábado en Pasarón.

Ese es, sin duda, el partido que le quita el sueño al técnico Antonio Fernández, pese a que reciben a un equipo de Primera División. La Liga es la competición prioritaria para el equipo granate, que aun así sueña con dar la campanada ante el Mallorca. El entrenador pontevedrés tiene hasta cinco bajas para el choque. Yelko Pino, uno de los fijos en el once, fue expulsado ante el Tenerife y no podrá jugar por sanción; el senegalés Libasse Guèye, autor de los dos goles que le dio el pase ante el equipo insular, se fue de vacaciones a su país y aún no ha regresado; Ángel Bastos y Alberto Rubio siguen lesionados; y ayer se hizo oficial la salida de Mario Ortiz al Algeciras.

Además, Borja Domínguez todavía no está al cien por cien recuperado de su lesión, por lo que todo apunta a que Fernández lo reservará para el choque contra el Badajoz. El técnico medita entre repetir la defensa de tres que tan buen resultado le dio ante el Tenerife o retrasar la posición de Samu Araujo para jugar con cuatro atrás. "Es un partido para poder hacer historia. Jugamos en nuestra casa y vamos a tener el apoyo de nuestra gente, como se vio ante el Tenerife. Ese ambiente me gusta y lo vamos a necesitar, porque nos hará creernos que podemos eliminar a un equipo de Primera", declaró en rueda de prensa.

El técnico gallego espera rotaciones en el equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre, al que da como favorito en la eliminatoria pese a que, a su juicio, "la diferencia" entre Primera Federación y Primera División "se ha acortado con el tiempo" aunque siga existiendo diferencia "en cuanto a ritmo y calidad". "Si no juega Muriqi jugará Abdón Prats o Ángel, jugadores que no hace falta nombrar para conocer su trayectoria en Primera División. A lo mejor no vemos a muchos de los que jugaron contra el Getafe, pero su plantilla es amplia y de calidad", subrayó.

Elogió al Mallorca, "transiciona muy bien y tiene una línea defensiva muy seria", pero reiteró que su equipo tiene "argumentos" para hacer valer el efecto Pasarón. "El ambiente es inmejorable, los jugadores están contentos. El fútbol son resultados, y los últimos resultados del pasado año han sido buenos y nos dan confianza y argumentos para pensar que el equipo puede competir tanto en la liga como en la Copa", explicó.

Antonio Fernández está pendiente del césped de Pasarón, "no ha parado de llover casi en el último mes, ha caído mucha agua, y aunque estemos en Galicia los terrenos de juego lo acusan", y avanzó que hará rotaciones porque el fin de semana tienen un partido "muy importante" ante el Badajoz. "Hay que disfrutar otra noche de Copa del Rey porque son mágicas, pero sin perder de perspectiva que el sábado tenemos un partido de liga muy importante, que ahora es la competición que más nos preocupa y más nos apura", indicó.