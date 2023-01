Javier Aguirre ha afirmado que su equipo no tiene "margen de error" este miércoles en la eliminatoria a partido único en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en el campo del Pontevedra: "Es una final, el que pierda se va fuera", enfatizó el técnico del Mallorca en conferencia de prensa. "Les he comentado a los jugadores que no hemos entrado bien (tras el parón del Mundial de Qatar y la derrota en Getafe). Algo hemos hecho mal; ya en los entrenamientos no lo vi claro, se escaparon los tres puntos porque merecimos perder", confesó Aguirre.

El 'Vasco' anunció que se llevará a Pontevedra a toda la plantilla, incluidos los canteranos Gayà y Llabrés, con excepción de Martin Valjent e Idrissu Baba. El eslovaco sigue con problemas en una rodilla y el ghanés sufre un cuadro gripal. "Puede jugar cualquiera, los veo a todos enchufados. Lo único que me preocupa es la lluvia que ha caído en Pontevedra y ojalá que no nos afecte tanta agua en el campo. Nuestro rival es un equipo que juega al fútbol y es muy parecido al Real Irún, por ello esperamos ver un bonito partido", señaló Aguirre. El preparador de los bermellones se refirió, asimismo, a las posibles salidas de Íñigo Ruiz de Galarreta y Lago Junior. "No hemos recibido ofertas por ninguno de nuestros jugadores, o al menos, es lo que yo sé. Con Galarreta (cuyo contrato con el Mallorca expira el 30 de junio de este año) no necesito hablar porque no tengo ninguna duda con él. Es un chico al que veo ubicado, muy profesional y sé que lo dará todo", explicó. "En el caso de Lago, que aquí es muy querido porque viene de Segunda B, le dije que iba a tener pocas posibilidades de jugar. No porque esté por debajo de nadie, sino porque en la zona de medias puntas y extremos tengo una superpoblación de jugadores, aunque si se queda será bienvenido", remarcó Javier Aguirre.