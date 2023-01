Se llama conformismo, señores

Lo siento mucho, o no, pero después de ver el partido que el Real Mallorca protagonizó, pues ni siquiera puede decirse que jugó, mucho menos que disputó, en campo del Getafe, donde ni siquiera chutaron a puerta, me gustaría hacer una reflexión sobre este mundo habitado por privilegiados, que ni siquiera son conscientes de que lo son y que, si lo son, se dedican más a disfrutar de esos privilegios que a mantener viva la ilusión de los que les pagan o los aficionados que, ellos sí, pasan penurias a final de mes, no solo para pagar su abono o entrada, sino para llenar la cesta de la compra.

Una vez finalizado el partido, todos ellos se dieron cuenta de que, en efecto, habían perdido una oportunidad de marcar el terreno El arranque de temporada del Real Mallorca ha sido, está siendo, impecable y, por tanto, más razón para la queja, para la protesta, para señalarles. Cuando uno se sitúa, de inicio, en los puestos soñados a final de temporada, es decir, en el centro de la tabla, con dos partidos de distancia con respecto al descenso, es cuando ha de demostrar que ha pasado ya la pantalla del terror, del miedo y que puede aspirar a más. Aspirar a más, en el caso del 'Mallorqueta', no es, no seamos ingenuos, meterse en Europa, pero sí demostrar que afronta, que quiere jugar todos los partidos, repito, todos los partidos, con el ánimo de ganarlos, de competirlos, de demostrar que, aun sabiendo que no tiene ni club, ni afición, ni presupuesto, ni plantilla, para aspirar a grandes metas, sí puede demostrar que jamás baja los brazos, que jamás se rinde, que jamás muestra desinterés por un rival, un estadio o un partido. Lo que ocurrió en Getafe se llama, simplemente, conformismo, que es la peor de las plagas en la vida y en el deporte de alta competición. Un conformismo, lamentablemente, aceptado por todas las partes de la entidad rojilla: por todas, desde el propietario, que, lamentablemente, sigue siendo el mismo, hasta el último reserva de la plantilla. Porque si se le puede poner un pero al excelente comportamiento del equipo cuando ya vamos camino del ecuador de LaLiga es que por sus números, por su cómoda situación, por haber encontrado más pronto que ningún otro año tres o más candidatos peores que ellos al descenso, la visita a Getafe debería de habernos demostrado que este equipo, su entrenador, calificado siempre de 'amarrategui' pero realista y eficaz como pocos, tenía que haber salido a por todas frente a un equipo que no es nada del otro mundo, precisamente con la intención y las ganas de decir "aquí estamos nosotros", que no solo aspiramos a salvarnos sino a dejarnos el alma en cada partido y a pelear la victoria donde sea. La comodidad en la tabla, merecida, peleada, trabajada, no debe traducirse en conformismo, en sobradez, en petulancia, en bueno, seguimos en la zona media de la clasificación, sino en motivación para demostrar que se aspira, repito, no a nada imposible, sino a dejar huella, a demostrar que, desde la sencillez y humildad (ni el club, ni la plantilla, ni el presupuesto están para mucho más) jamás renunciará a la victoria. Los futbolistas son unos privilegiados, en efecto, incluso, cómo no, los del Real Mallorca, que no solo viven en un lugar paradisiaco sino que cobran a final de mes Y, en Getafe, se renunció, desde el minuto uno, a ganar, a marcar terreno, a ser el Mallorca fuerte, peleón, disciplinado, entregado a una idea, en busca de pelear el partido. Nada, absolutamente nada, de lo visto en el campo, desde el planteamiento de Aguirre hasta el comportamiento de los futbolistas, dio la sensación de que el Mallorca quería aprovechar su buena situación en la tabla para demostrar que quería la victoria para alcanzar cuanto antes la puntuación necesaria para salvarse, que es su único y merecido objetivo. Es posible, dadas las declaraciones de técnico y futbolistas, que, una vez finalizado el partido, todos ellos se dieron cuenta de que, en efecto, habían perdido una oportunidad de marcar el terreno, de demostrar que no se conforman con salvarse o mantenerse en la zona media de la tabla. Pero, repito, esa actitud conformista, muy dada en el ámbito mallorquín, es la que vive el Real Mallorca en todas sus áreas, pero dos o tres partidos seguidos como el de Getafe pueden convertir al 'Mallorqueta' en un equipo vulgar y meterse en el descenso. De ahí que sea muy lamentable como se comportó el equipo en Madrid, donde tenía una oportunidad de oro para dar otro salto de calidad, de competitividad y confianza tremendo. Pero se conformó con lo que llevaba hecho hasta aquel momento. Que no está mal, no, pero aún no ha llegado el momento de descansar.