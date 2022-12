Antonio Raíllo, defensa del Mallorca, afirmó este viernes, después de perder 2-0 frente al Getafe, que su equipo tiene que ser "autocrítico" porque no estuvo "nada bien".

En declaraciones a Movistar Plus, el central del Mallorca reconoció que él y sus compañeros no hicieron un buen trabajo pese a que en defensa estuvieron algo más acertados. "En ataque hemos estado desaparecidos, no hemos tirado ni a portería. Hay que aprender de lo que nos hemos equivocado e intentar aprender de los errores. Si tienes una ocasión y no las metes, y ellos dos claras, una regalada y las enchufan, pues eso penaliza mucho", apuntó. "Después de tanto tiempo parados no ha salido lo que hemos trabajado. No hemos estado bien, ellos han estado superiores, ahora hay que mirar los errores y mejorar", concluyó.