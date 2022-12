Quique Sanchez Flores, entrenador del Getafe, afirmó este jueves en rueda de prensa que "jamás" sería capaz de juzgar a su afición, que en el último partido de LaLiga Santander que disputó su equipo ante el Cádiz pidió su salida del club azulón. Antes del parón provocado por el Mundial de Qatar, el técnico del Getafe escuchó el cántico "Quique vete ya" de un sector de su hinchada. Un mes y medio después de aquel episodio, dejó claro que jamás establecerá ningún juicio sobre las opiniones de sus aficionados.

"No soy capaz de juzgar a la afición, ni muchísimo menos. Todas las etapas que llevo aquí en Getafe, el discurso en el vestuario siempre es el mismo. Jugamos para ellos, para la afición. Ellos son los que nos juzgan a nosotros. Tengo claro que cuando he dado esperanza me han dado gratitud. Eso ha sido así siempre", explicó.

Sobre su próximo rival, el Mallorca, dijo que es un equipo durísimo y muy sólido" que ha conseguido estabilizarse con el técnico mexicano Javier Aguirre.

"Han encontrado una forma de jugar. Han encontrado su confianza a partir de la defensa. Luego tienen jugadores muy en forma como Muriqi, Dani Rodríguez, Kang in Lee... están jugando bien, ojalá las cosas salgan bien mañana. Será un partido en el que hay que trabajar mucho".

"Todos los puntos son importantes. Cuando salimos a jugar contra equipos Champions o que pelean por la Liga, nunca salimos derrotados antes. La pasada temporada pasó que se pueden sumar los tres puntos. Cuando jugamos contra rivales con un objetivo parecido, pienso en los puntos, no contra qué rival jugamos".

Quique también habló sobre el tiempo que ha tenido su equipo para preparar el regreso a LaLiga. A su juicio, a sus jugadores y a él mismo le ha venido "bien" desconectar un poco porque había "atasco". Ahora, ve a los futbolistas del Getafe "alegres y bien". "En los últimos partidos hemos mejorado algo los resultados y la imagen. Queremos competir lo mejor posible y a ver si a la vuelta tenemos una ilusión distinta. Es cierto en el 'primer tercio de la competición éramos conscientes de que estábamos justitos. No estábamos dando la nota adecuada. Nos han faltado cosas", señaló.