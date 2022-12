Javier Aguirre vuelve al punto de partida con el Mallorca

Sergio Rico, Gio González, Maffeo, Russo, Oliván, Baba, Battaglia, Dani Rodríguez, Salva Sevilla, Fer Niño y Muriqi. Este fue el once que se enfrentó al Getafe el curso pasado en la jornada 30. Una alineación más de otras tantas si no fuera porque fue la primera de Javier Aguirre al frente del Mallorca. El técnico mexicano regresa mañana al Coliseum Alfonso Pérez (17 horas/Movistar), escenario donde debutó en el banquillo bermellón y al que llega en unas circunstancias muy diferentes.

El entrenador mexicano se hizo cargo de un equipo roto en lo anímico y en lo deportivo. Visitar al Getafe, siempre un rival correoso y más en su estadio, no parecía la mejor plaza para estrenarse. El once que dispondrá este viernes no será muy diferente, pero el estado de forma en el que llega el equipo es otro completamente distinto. Futbolistas como Kang In Lee, Rajkovic, Copete, Nastasic o Raíllo serán de la partida.

Además, tanto para los que jugaron ese 2 de abril como los que esperaron desde el banquillo su oportunidad es un partido con un morbo especial. En un duelo más bien aburrido en lo futbolístico, el desliz en el descanso de Mateu Lahoz a Enes Ünal con el «me debes una» –dejando entrever que le había perdonado la expulsión tras una entrada a Russo– y un polémico penalti por manos del central argentino –que le costó la segunda amarilla en el 63– que no se emitió en televisión pero sí que le llegó al club por vía interna, calentaron un encuentro que acabó con derrota por 1-0.

Ya en ese primer partido, al menos durante el tiempo que no jugaron en inferioridad, Aguirre dejó claro que fútbol y estilo quería practicar. Líneas juntas, pocos riesgos atrás y no encajar como prioridad. Una forma de entender el juego que pudo llegar a desesperar, pero que a base de resultados, una pizca de fortuna y algún susto casi mortal (la derrota en casa por 2-6 ante el Granada), sirvió para hacerse con la permanencia.

Contando aquel amargo estreno ante el Getafe, Aguirre ha dirigido al Mallorca en Liga en 23 ocasiones, con un balance de nueve victorias, nueve derrotas y cinco empates. Pero lo que el curso pasado parecía forzado y en ocasiones poco útil para sumar de tres, esta temporada se ha destapado como un sistema integrado a la perfección, complicado de superar para los rivales y efectivo al llegar a portería contraria.

Ante el conjunto azulón, Aguirre buscará que su equipo se reenganche a la buena racha de resultados que atravesó antes del parón por el Mundial. Tres victorias y un empate que le catapultaron en la tabla hasta la undécima posición con 19 puntos, a ocho del descenso y a tan solo cuatro de la plaza que da acceso a la Conference League.

Además, el partido ante el Getafe, servirá para ver en qué grado ha afectado a la plantilla estar sin competir en partido oficial, más allá del encuentro en Copa en Irún, durante un mes y medio. Toda una incógnita en un Mundial que por primera vez se ha disputado en invierno y que no se sabe cómo afectará a los equipos que han tenido más mundialistas y a los que apenas han aportado.

Aguirre vuelve al punto de partida donde comenzó su historia con el Mallorca, pero lo hace con más margen, mayor salud deportiva y más armas a su disposición.