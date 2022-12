El domingo, a las 16 horas, Francia y Argentina disputarán la gran final del Mundial de Qatar, un encuentro que, sin duda, seguirán con especial atención dos de los integrantes del vestuario del Real Mallorca. El francés Clement Grenier y el argentino Rodrigo Battaglia, quienes en su día defendieron las elásticas de sus respectivas selecciones, confían en la victoria de sus equipos y en poder presumir de una estrella más en el palmarés de sus combinados.

“En Francia es muy importante la Copa del Mundo”, reconoce el centrocampista bermellón de Annonay: “Antes de que arrancara la competición había bastante presión en el país, pero con el paso de los partidos creo que Francia ha ganado en confianza y que se sienten más seguros. Deschamps sabe cómo lograr la victoria dirigiendo a un equipo joven y que ha sabido compaginar muy bien con la experiencia que ya tenía el grupo. La afición tiene muchas esperanzas puestas en este final, pero creo que también son conscientes de las dificultades que surgirán debido al rival que tenemos delante. Argentina es un equipo muy difícil de batir y seguro que será una gran final”.

En esa misma línea se ha expresado Rodrigo Battaglia, quien destaca la figura de Mbappé sobre la del resto de jugadores: “Son dos selecciones con muy buenos futbolistas y creo que ambos equipos llegan muy bien al duelo. Es verdad que en 2018, en Rusía, caímos ante Francia, pero creo que son equipos bastante diferentes y renovados. Espero que sea un partido disputado y que gane el que tenga que ganar. Ellos cuentan con un jugador bárbaro que es Mbappé, pero toda la selección es muy vertical. Hacen un fútbol muy rápido. Nosotros quizás no tenemos eso y afrontamos el partido de una manera diferente, pero cada uno con sus armas intentará llevarse la Copa”.

El futbolista de Buenos Aire admite que, antes y durante cada partido del torneol, ha seguido unas rutinas que también intentará trasladar para el encuentro de este domingo frente a Francia. “Se hacen muchas cábalas. He vivido todo los partidos compartiéndolos con las mismas personas, yendo al Carrefour a comprar el mismo jamón, el mismo queso y el mismo fernet. Somos muy pasionales y estoy contento de que, en ocho años, podamos volver a disfrutar de una final del Mundial”, señala el futbolista de 31 años.

Con algo más de tranquilidad ha seguido Grenier a los suyos desde la distancia. “El Mundial lo he vivido bastante tranquilo, siguiéndolo desde la televisión. Tengo muchos amigos que están jugando ahí y hablando con ellos me han demostrado que no están nerviosos. Es una final muy importante y evidentemente existe una presión. Al final somos conscientes de que si no ganamos los argentinos hablan mucho”, bromea el bermellón.

Para Battaglia la clave del triunfo está en dar continuidad al juego que ha mostrado la Albiceleste durante el torneo: “Creo que el equipo debe afrontar la final siguiendo la misma línea. Dando continuidad al trabajo que han ido realizando durante el Mundial, donde han hecho un trabajo excelente. Será un partido impresionante y seguro que en las gradas habrá muchísimos aficionado. Nosotros lo vivimos todo de manera muy intensa y la realidad es que somos un país muy sufrido económica y socialmente. Creo que la gente encuentra muchísimo alivio en el deporte y, sobre todo, en el fútbol. En su día tuvimos a Maradona, ahora tenemos a Leo y creo que el mundo es consciente de lo pasionales que somos”.

Por su parte, Grenier cree que la clave del encuentro estará en el día que tengan las dos estrellas del encuentro. “Argentina es un equipo muy compacto y muy agresivo y Messi es el mejor jugador. Es su última Copa del Mundo y seguro que para él es un encuentro muy importante. Todos los jugadores tienen mucha calidad y es difícil jugarles. En medio son muy agresivos, juegan muy bien la pelota y físicamente son muy rápidos. Mbappé y Messi son los futbolistas que pueden marcar las diferencias, pero confío en el triunfo de Francia”, recalca.

Battaglia conoce de cerca a muchos de los jugadores que disputarán este domingo la gran final y confía en el equipo de trabajo que dirige a la selección: “Sé de el grupo de trabajo que tienen y de cómo trabajan. Está Pablo Aimar, el profe Luis... Gente toda ella muy competente. Yo lo viví en mis inicios y han seguido su camino. Argentina siempre compite, parece que siempre tiene que ser favorita. No hay Mundial en el que la prensa o el público digan que no somos favoritos, pero creo que supieron convivir con esa presión de manera perfecta. Campeones de Copa América y ahora en una final del mundo te demuestra que el trabajo está ahí”.