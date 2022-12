El Mallorca se queda sin representantes en el Mundial de Qatar tras la eliminación este lunes de Kang In Lee. Antes ya se había despedido el meta serbio Predrag Rajkovic, aunque no llegó a debutar. La goleada de Brasil a Corea del Sur (4-1) obliga al asiático a hacer las maletas hacia la isla antes de lo que le hubiera gustado, aunque con el orgullo de haber superado la complicada fase de grupos, que les emparejó con Portugal, Uruguay y Ghana. Eso sí, el centrocampista formado en el Valencia no guardará un buen recuerdo del encuentro de octavos de final ya que fue suplente y su seleccionador, Paulo Bento, no le metió en el campo hasta el minuto setenta y tres, ya con 4-0 en el electrónico. Curiosamente poco después Corea del Sur anotó el gol del honor en una acción que nació de un lanzamiento de falta del jugador del Mallorca, que fue despejada por los sudamericanos y Seung-Ho soltó un obús imparable.