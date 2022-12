El Mallorca ha vuelto este jueves a la rutina de entrenamientos después de trece días de vacaciones por el Mundial de Qatar. Los de Javier Aguirre han podido disfrutar de casi dos semanas de descanso, aunque no han perdido el tiempo, o así lo ha asegurado Raíllo: "Es una desconexión, pero no completa, la gente se tiene que cuidar y seguir entrenando y los compañeros lo han hecho. Es una alegría tener compañeros tan profesionales". La mayoría de jugadores han decidido viajar a casa a estar con sus familiares y amigos: "Estos tiempos de descanso son para cargar pilas y para ver a la familia ya que mucha gente vive fuera y tienen los familiares ahí".

La pausa de la Liga no ha venido especialmente bien al club bermellón, que sumaba tres victorias en los últimos cuatro partidos y había vencido a equipos de renombre como el Valencia, Villarreal o Atlético de Madrid. "El parón nos ha venido en un momento un poco malo para nosotros porque estábamos muy bien, pero habrá que trabajar ahora para volver a estar como estábamos antes", ha admitido el capitán del Mallorca.

Tras una temporada atípica con un Mundial a final de año los jugadores se han encontrado con unas mini vacaciones un tanto extrañas. "Es algo diferente de lo que veníamos viviendo en años anteriores, normalmente hay descanso en navidades y ahora ha coincidido así por temas de Mundial. Es la vuelta a la rutina, lo que nos gusta en el día a día y la cogemos con mucha ilusión", ha comentado el cordobés.

Al no haberse dado nunca esta situación, Raíllo admite estar un poco "desorientado" por no saber en qué forma volverán los jugadores de Qatar: "A priori no se puede saber, ya que la experiencia no nos dice nada. Hay que ir con precaución, porque los que vienen del Mundial no sabemos si vienen más preparados físicamente al no haber parado o vienen más cansados".

Por último, ha hablado sobre la mini pretemporada que están apunto de empezar: "Viene bien, es como una pretemporada pero más light. Juegas partidos amistosos y creo que viene bien preparar los encuentros, habituarte al terreno de juego y al campo completo contra rivales".