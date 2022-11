Kang In Lee le ha dejado claro a su seleccionador que merece ser titular en Corea del Sur en este Mundial. El centrocampista del Mallorca ha sido un enorme revulsivo en la segunda parte, cuando su equipo perdía por 0-2 frente a Ghana, aunque no ha podido evitar la derrota ante el combinado africano (2-3). El técnico Paulo Bento le ha alineado en el minuto 57 en sustitución de Chang-Hoon Kwon. Apenas sesenta segundos después ya ha marcado las diferencias. El bermellón, indiscutible para Javier Aguirre en Son Moix, ha robado el balón y ha servido un gran centro con la zurda para que Gue-Sung Cho recortara distancias. Y solo tres minutos después, Corea del Sur ha logrado el empate, para desatar la locura en el Education City Stadium, a través de Gue-Sung Cho, con un formidable testarazo, otra vez.

Kang In Lee, junto al delantero del Jeobunk Hyundai de su país, se ha echado el equipo a la espalda junto al ariete, provocando que el combinando asiático fuera mucho más dinámico y mostrara los dientes ante los africanos. De hecho, ha repartido alguna asistencia más que ha creado mucho peligro, pero a sus compañeros les ha faltado pólvora. No obstante, el milagro de la remontada parecía posible hasta que Kudus lo ha impedido. El delantero ghanés ha anotado el 2-3 en una contra para dejar sin premio a Corea del Sur y frustrar a un Kang In Lee desesperado por el resultado final.

El mallorquinista, que disputó dieciséis minutos en el debut mundialista ante Uruguay (0-0), se ha reivindicado porque su impacto en el juego ha sido importante. El asiático es el noveno jugador rojillo que disputa una fase final de la Copa del Mundo y concursos como el de este lunes, ante los ojos de todo el planeta futbolístico, elevan sustancialmente su valor.

El jugador formado en el cantera del Valencia y que aterrizó en la isla, con la carta de libertad bajo el brazo, en el verano de 2021, ha tirado de diplomacia cuando se le ha preguntado si le extrañaba que no hubiera salido en el once inicial en lo que se lleva de Mundial. "Juegue como titular o suplente, estoy al cien por cien con el míster. Cuando salga al campo voy a dar el máximo para mis compañeros y mi país", señaló en la zona mixta ante los periodistas españoles. Corea del Sur tiene difícil meterse en los octavos de final tras esta derrota, aunque tiene opciones. Lo que es seguro es que deberá derrotar en el Grupo H a Portugal para sumar los cuatro -ahora tiene uno-.

🇰🇷 Kang-in Lee habla en zona mixta de la derrota de Corea del Sur ante Ghana



🔜🇵🇹 “Era un partido importantísimo… no queda otra que preparar el siguiente de la mejor manera y conseguir la victoria ante Portugal”



📹 @raulvarelar pic.twitter.com/PAlmZRnpPA — Radio MARCA (@RadioMARCA) 28 de noviembre de 2022

- Ficha técnica:

2 - Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae (Kwon Kyung-Won, m.92), Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young (Hwang Ui-Jo, m.78), Kwon Chang-Hoon (Lee Kang-In, m.57), Jeong Woo-Yeong (Na Sang-Ho, m.46), Son Heung-Min; Cho Gue-Sung.

3 - Ghana: Zigi; Lamptey (Odoi, m.78), Amartey, Salisu, Mensah (Rahman, m.88); Jordan Ayew (Sulemana, m.78), Thomas, Abdul Samed, Kudus (Djiku, m.83); Andre Ayew (Kyereh, m.78), Iñaki Williams.

Goles: 0-1, M.24: Salisu. 0-2, M:34: Kudus. 1-2, M.58: Cho Gue-Sung. 2-2, M.61: Cho Gue-Sung. 2-3, M:68: Kudus.

Árbitro: Anthony Taylor (ING). Amonestó a Amartey (m.21), Jung Woo-Young (m.27), Lamptey (m.73) y Kim Young-Gwon (m.77). Expulsó a Paulo Bento, técnico del conjunto surcoreano, por protestarle de forma insistentemente y reiterada al concluir el encuentro.

Incidencias: Partido de la segunda jornada del grupo H disputado en el estadio Ciudad de la Educación. EFE