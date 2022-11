Javier Aguirre, entrenador del Real Mallorca, no ha querido faltar a su cita con ‘El Tri’ y el técnico bermellón es uno de los comentaristas de la selección nacional en ‘La jugada del mundial’.

"Me estaban molestando detrás de cámaras porque cuando estuve yo, Memo no jugaba"

Javier Aguirre se encuentra en su país natal comentando el Mundial de Catar 2022 para el canal TUDN y disfrutando de unas vacaciones tras el parón liguero. Pocos programas después, ‘el vasco’ ya se ha hecho viral por unas polémicas declaraciones sobre la titularidad de algunos jugadores.

Aguirre, pensando que ya habían cortado el programa y con el micro cerca de la boca aclaró con qué jugador no saldría de inicio: “El arquero”, haciendo referencia a Guillermo Ochoa.

Unas horas más tarde, el guardameta del Club América atajaba un penalti a un delantero de talla mundial como es Robert Lewandowski y daba el primer punto a su selección, siendo el mejor jugador del partido elegido por la FIFA.

“Yo a Memo lo quiero mucho”

En su paso como seleccionador mexicano, ‘el vasco’ no contó con Ochoa como portero titular. Poco después del incidente comentó: "Yo a Memo lo quiero mucho y lo respeto mucho. Me estaban molestando detrás de cámaras porque cuando estuve yo, Memo no jugaba".

Al parecer, todo se trataba de una broma que le estaban gastando al técnico detrás de cámaras y aprovechó para animar tanto a la selección como a los desplazados. "Qué bueno que me das chance para enviarle a toda la afición americanista un abrazo, es una broma, me estaban dando lata detrás de cámaras", explicó el técnico.