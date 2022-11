Javier Aguirre (Ciudad de México, 1958) considera que por encima del buen juego, los aficionados le reclaman que el equipo se estabilice en Primera División. El entrenador del Mallorca, que se marcha a su país para comentar los partidos del Mundial de Catar, resta importancia a su influencia en los buenos resultados del equipo, en la posición undécima con ocho puntos sobre el descenso, porque "el fútbol es de los futbolistas".

¿Usted es el primer sorprendido de este inicio tan bueno del Mallorca?

Los jugadores han hecho un buen trabajo y no estoy sorprendido porque estamos en el día a día con ellos. Sabíamos que habíamos tenido resultados que no acompañaban, sobre todo en casa, con la derrota ante el Betis, con dos penaltis, o contra el Girona, también con penalti incluido. O frente al Espanyol, que el centro se nos mete por la escuadra o el gol del Sevilla, también por la escuadra. Sentíamos que estábamos en la ruta. Nos gana la Real Sociedad por 1-0, y veníamos de perder 0-1 con Barça y Sevilla, y habíamos empatado 1-1 en Elche, por lo que veníamos de sumar un punto en cuatro partidos. Ahí, después de hacer un punto de doce, me vienen algunos jugadores, por su cuenta, y me dicen ‘míster, no se preocupe que estamos jugando bien’. Y eso que no había premio. Y luego vamos y se nos ocurre ganar diez puntos de doce. Y es que el equipo estaba bien, por eso no estoy sorprendido. El equipo ha ido a más, paso a paso, confiando en el estilo de juego, mejorando individualmente y colectivamente también, claro.

¿Cuál es el secreto del éxito? Muchas voces apuntan a que es usted.

No, el fútbol es de los futbolistas. Lo único que he hecho yo es ofrecerles mi experiencia, soy un tipo con el que se puede hablar, aunque no lo parezca. Me gusta mucho la retroalimentación con el jugador para saber cómo está, cómo se siente y soy directo. Si tengo que decir que ‘tú no puedes jugar por la derecha y sí por la izquierda’, pues lo digo. Estas cosas son las que hacen que el equipo esté cómodo, tanto dentro del verde como fuera. Se ha generado un ambiente de vestuario muy limpio, muy transparente.

¿Creía en julio que estarían así a estas alturas? El proyecto es no bajar a Segunda.

El Mallorca necesita estabilizarse en Primera División. Cuando llegué aquí pregunté y vi que, con la compra de los americanos, el equipo estaba en Segunda y bajó a Segunda B. Después subió a Segunda y a Primera, después a Segunda, para volver a subir a Primera y estar a punto de bajar otra vez. Me dijo Andy Kohlberg, y Raíllo también lo mismo, que habían estado en seis categorías diferentes en seis años. Esto no está bien. Seguro que usted como periodista ha hecho partidos en Primera y Segunda B y no es lo mismo, con todos mis respetos. El prestigio son partidos contra el Barcelona o Real Madrid y por eso todos queremos al Mallorca en Primera y esto tiene un coste. Por ejemplo, todavía me duele el gol que nos marca el Sevilla. En Primera te castigan, por eso es muy difícil ganar en esta categoría, con ese tiro se nos fueron tres puntos. Mire, desde que nosotros llegamos aquí hemos estado en veinticuatro partidos, hemos ganado nueve, empatado cinco y perdido nueve. Es lo que hay con este Mallorca y por eso nos tenemos que consolidar en Primera. En la pretemporada jugamos cinco o seis partidos y solo nos hicieron un gol, que fue el Nápoles, que hoy lleva diez victorias seguidas. Y por eso digo que algo tenemos. Lo que seguro que tenemos es fe.

Un equipo empieza en la portería y Rajkovic está dando un gran rendimiento.

Cuesta mucho destacar a uno solo, pero la llegada de Rajkovic es un acierto total de la directiva porque te confieso que no le conocía. Transmite mucha tranquilidad, sabe estar en la portería, tiene experiencia, tácticamente es muy completo y el equipo lo nota. Y le digo más, con Leo Román y Dominik Greif ya sano, no creo que muchos equipos de Primera tengan tres porteros de este nivel. Son muy buenos los tres.

Rajkovic, Raíllo, Galarreta y Muriqi, ¿es muy simple decir que es la columna vertebral del Mallorca?

Más que simple sería injusto para el resto. Es cierto que ellos están jugando habitualmente y lo hacen por el centro, pero Muriqi no llevaría tantos goles si no le abastecieran. O tampoco sería justo decir que el sostén de la defensa es Raíllo porque los otros diez también hacen su trabajo defensivo. O destacan que el portero saca dos buenas manos, pero es que todos hacen que le chuten poco al portero. Galarreta luce porque tiene una capacidad técnica por encima de la media, pero a su lado tiene muchos que le ayudan a recuperar balones, por ejemplo.

"Del fútbol me gusta todo menos los noventa minutos del domingo, eso lo tengo clarísimo"

El Mallorca es uno de los equipos al que le tiran menos a puerta. ¿Qué le dice este dato?

Me lo habían dicho y le digo que esto es parte del éxito. Somos un equipo que recibe pocos goles. Hay equipos en nuestra Liga que llevan veintiséis o treinta goles en contra y eso son puntos que se van. Cuando llegué el equipo tenía más de cincuenta goles en contra y puedes jugar muy bien y hacer dos goles, pero si después te meten cuatro... O das 560 pases y pierdes por 2-0. Ese es el tema. ¿Dónde está el punto medio de jugar bien y jugar bonito? Yo después de quince temporadas en España lo tengo claro porque la afición te lo pide. ‘Míster, quedémonos en Primera’, y nadie me pide que juguemos mejor. La gente quiere ver al Madrid, Barça y Atlético y no a otros de Segunda o de Primera RFEF.

¿Le está sorprendiendo el rendimiento de Copete?

No le conocía tampoco, no sabía quién era. Mi petición al club fue un defensa central zurdo porque se fue Brian Oliván y ellos le conocían del Villarreal B y después jugó en Segunda División. José Manuel es un chico fantástico, que se ha integrado y parece que lleva diez años en Primera, con un gran aplomo y seguridad y cada partido va creciendo.

¿Hay Muriqidependencia?

Cuando le expulsaron en Elche dije que de lo único que depende el Mallorca es del escudo y de la afición. Los demás, entre jugadores, entrenadores, prensa y demás, aquí estamos de paso. A usted y a mí nos pagan por hacer nuestro trabajo, pero ellos pagan por animar al equipo del alma, nadie les ha obligado, por lo que eso es lo único que hay que cuidar. Pero es verdad que Muriqi está en un momento dulce, pero ha faltado y el equipo ha salido adelante. Es cierto que el destino nos lo puso en el camino porque el club no pudo ejercer la opción de compra por la cantidad que puso la Lazio y se fue al Brujas y no pasó el examen médico. Estaba destinado para nosotros.

Les da mucho, tanto en el campo y fuera.

Así es, nos da mucho. Me encanta porque fuera del campo es amable, es cariñoso, hace grupo, es un cielo, mientras que en el campo es un león y se bate y se pega con todo el mundo. Ahora mismo está empujando las que le llegan, así que nos viene muy bien.

A usted en el Leganés le quitaron en el mercado invernal a Braitwaithe y En-Nesyri. ¿Teme quedarse sin Muriqi, que ya lleva ocho goles?

No le tengo ningún miedo a eso, no lo veo porque se tienen que dar dos condiciones para que eso suceda. Uno, que llegue un club y pague su cláusula de rescisión y dos, que él se quiera ir. Y no creo que se vayan a dar ninguna de las dos.

Deja de jugar Maffeo y Gio le ofrece un gran rendimiento o sale Raíllo y Nastasic cumple. Las bajas apenas se notan.

Y lo mismo le digo de Ángel o Abdón, que tuvieron oportunidades de gol cuando no estuvo Muriqi y el otro día en Autol marcaron ellos dos y Kadewere. Me encanta que mis delanteros marquen. No está Costa y sale Cufré y juega bien y tenemos a Battaglia y a Grenier esperando, al igual que Amath. Por eso creo que tenemos un equipo muy compensado y muy completito y vamos por el camino correcto.

¿Se sienten más cómodos lejos de Son Moix?

En absoluto, nos sentimos muy cómodos en casa con el apoyo de la gente.

Los números no dicen lo mismo.

Mi mujer, que el otro día estaba en la grada, me dijo que contra el Atlético volvió a sentir lo mismo que el día del Rayo Vallecano de la temporada pasada, aquel partido tremendo en el que teníamos el agua al cuello. Y ahora no estamos peleando por el descenso porque normalmente las aficiones se vuelcan en las situaciones límites como no bajar o entrar en Europa. La gente está metidísima y contenta y esto es muy bueno para nosotros.

A veces ha dicho que han trabajado jugar con defensa de cuatro, pero desde el primer partido de la pretemporada está con cinco e incluso en Autol, un equipo de Preferente, mantuvo también los cinco. El sistema lo tiene claro.

Usted asocia cinco como un sistema defensivo y el otro día metimos seis goles. Son estereotipos del fútbol. Yo tuve la oportunidad de entrenar en dos Mundiales y le empaté a Italia con cinco defensas, a Croacia y a Ecuador de la misma manera. Fui campeón en México con línea de cinco, Argentina fue campeona del mundo con línea de cinco. Es que se puede decir también que es un sistema de tres defensas porque hay dos extremos, jugamos un 3-2-5 y es tan ofensivo como quieran los extremos, como si Amath o Lago son los carrileros. A veces quitas a un delantero para meter un defensa y no significa que vayas a ponerte a defender, solo que con algunos ajustes atacas mejor. Entiendo que desde fuera haya muchas opiniones, pero nosotros desde dentro lo tenemos muy clarito.

¿Qué le aportan Toni Amor y Pol Lorente?

Conozco más a Pol porque ha trabajado conmigo desde Egipto y a Toni le llevé al Leganés por recomendación de otro mallorquín con el que trabajé en Emiratos, el fisioterapeuta Tomeu Llabrés. Los dos me aportan conocimiento, sobre todo Toni, de lo que es la isla, la prensa de aquí, la afición y me aporta cosas que uno no sabe, es mi cicerone. Y Pol es como un hijo para mí, es como de la familia, es el que mejor me conoce de todos.

Ahora llevaban una racha de diez de los últimos doce puntos y llega el parón por el Mundial. ¿Les beneficia o les perjudica?

Nos beneficia porque es bueno para dejarnos de ver las caras y dejar de tocarnos las narices y descansar un poco todo de todos.

El director deportivo, Pablo Ortells, dijo el lunes en Onda Cero que se están dando “todos los ingredientes” para que usted renueve. ¿Ha hablado con el club?

¿En qué mes estamos?

En noviembre. ¿Queda mucho?

¡¡Uffff!!

¿Está feliz en la isla?

Mi mujer y yo estamos muy contentos en la isla. Me atrevo a decir que no la conocíamos, y eso que había venido veinte veces. Estamos muy felices, la oferta cultural y gastronómica que tiene esta isla, y las Baleares en general, porque también he estado en Menorca, Ibiza y Formentera, es para estar contentos. Mis hijos están en México y en Estados Unidos y mi mujer y yo estamos encantados. El otro día que teníamos libre nos fuimos andando hasta Cala Major y nos metimos en un chiringuito a comer y estuvimos muy bien. El clima me gusta, estamos en noviembre y se está muy bien.

¿Qué tiene en Mallorca que no haya encontrado en otro lugar?

Detecto una enorme paz, tranquilidad. No sé si es por estar rodeado de agua o porque haya mucho verde, pero hay otro ritmo, será que me estoy haciendo mayor... Te pones a conducir y aquí no hay ambiente de crispación. Piensa que soy mexicano y he vivido en DF, con veinte millones de habitantes, en Tokio, en El Cairo… y aquí, andando por aquí o por allá, es muy grato. No sé si ustedes cuando van a la península se dan cuenta de que esto es un remanso de paz.

¿Y en el club?

Lo mismo. Hablo con Pablo Ortells a diario y no es porque ahora vaya bien, porque cuando iba mal era lo mismo, te transmite mucha tranquilidad. O con Andy Kohlberg, que siempre tiene este tono tranquilo. Al igual que con Alfonso Díaz o con los cocineros o los jardineros de la ciudad deportiva, aquí se respira mucha tranquilidad. Quizá es porque me hago mayor y si tuviera cuarenta años no sería igual.

¿Cómo definiría a su vestuario?

Es fantástico. La mejor definición la dijo un día Raíllo y en su momento me pareció un poco fuerte y tiene toda la razón, somos una familia. Como en todas, claro que hay conflictos, como me puedo pelear con un hijo o con mi mujer, eso no significa nada porque el amor está por encima de cualquier discusión y aquí hemos tenido en el terreno de juego, pero después te ves desayunando o comiendo y te lo pasas muy bien.

A estas alturas de su carrera quizá le hace gracia la pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta del fútbol?

Se la voy a responder porque lo tengo clarísimo. Me gusta todo menos los noventa minutos del domingo.

Aguirre, en el Mundial

¿Qué va a hacer durante el Mundial?

Voy a transmitir todos los partidos de México, no quise ir a Doha porque se me haría muy pesado y voy a estar en el plató en mi país comentando para una cadena de televisión con la que ya estuve en Rusia y en Brasil.

¿Quién es el favorito para el Mundial?

No hay un equipo que destaque por encima de los demás. Está Argentina con Messi, pero es que mira el equipo que tiene Brasil o Francia. Sin embargo, también está Inglaterra, España o Alemania, que siempre está hasta el final. Me encantaría que México fuera la sorpresa y que pasemos este quinto partido famoso que nos cuesta.

¿Qué le parece la España de Luis Enrique?

Me sorprendió gratamente la lista de Luis porque es un equipo muy joven. Con mi experiencia, porque he ido a diez Mundiales, España es muy joven pero se la está jugando y olé por él. Tiene ese hándicap en contra con un escenario tan grande, que no es que se asusten los jóvenes, pero es que esto no deja de ser un Mundial.

¿Y México?

Tiene a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. En los últimos siete Mundiales, yo dirigí en dos de ellos, pasamos bien el grupo y luego nos quedamos en el cruce. Nos falta dar el salto para quedar entre los ocho primeros, ojalá sea ahora con el ‘Tata’ Martino, estaría muy feliz.

¿Le apetece ver a algún jugador en concreto?

A Messi. Me encantaría que se despidiera de la selección de Argentina siendo campeón porque se lo merece.