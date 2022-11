Cartulina Morada: La Copa no es para los modestos

El bueno de Luis Rubiales, allá por 2019, nos vendió el nuevo formato de la Copa del Rey como una gran oportunidad para los equipos modestos. Y aunque al presidente de la Federación no le faltaba razón en lo que a caja y notoriedad se refiere para dichos clubes, nada dijo del dantesco espectáculo que en ella se iba a presenciar. Este fin de semana diez equipos de la sexta categoría del fútbol español se midieron a diez conjuntos de Primera, con el sangrante balance de cuatro goles a favor de los modestos, por 41 en su contra. El que menos piedad dispuso sobre el verde fue el Villarreal, que casi anotó más goles en su duelo frente al Amalia, 9, que en las 14 jornadas que lleva en la competición regular, 15. Muchos defenderán que el mayor respeto hacia dichos rivales es jugarles de tú a tú, y no se lo discuto, pero en esa ecuación parece que nadie pensó en el respeto que habría que haberle brindado también al fútbol. Una Copa para los modestos, sí, pero no a este precio.

Viento en popa: El Real Mallorca firma media permanencia con un tercio de LaLiga disputada El Mallorca fue uno de los equipos dichosos emparejados con un conjunto de Preferente, el Autol. Aguirre, fiel a sus principios, volvió a decantarse por una defensa de cinco con Lago Junior como lateral. Aunque la alineación inicial dio lugar a la especulación, el primer minuto disipó toda duda. Pocas conclusiones se pudieron sacar del partido, más allá del debut de Kadewere y la finísima intervención de Leo Román en el único balón que tocó en todo el encuentro. El descanso para los bermellones por el Mundial de la vergüenza seguramente llega en mal momento para los rojillos, encarrilados en una Liga en la que han atado ya media salvación con solo un tercio de la misma disputada. La mejoría del equipo es exponencial y cabe desear que esta siga su curso tras la reanudación. Ortells, a priori, no tiene mucho trabajo en el mercado invernal. Retener y mantener, tarea harta sencilla si se compara con otras temporadas. Fuera de la Copa: El Atlético Baleares de Jordi Roger se despidió a las primeras de cambio Algo más de oficio deberá dedicarle Patrick Messow. Su equipo, el Atlético Baleares, se despidió ayer del torneo del KO tras caer en la tanda de penaltis frente al Arnedo de la Segunda RFEF. He de reconocer que, dados los precedentes del pasado curso, no me parece mala opción para un conjunto que debe centrarse en lo verdaderamente importante, evitar medirse al equipo riojano la temporada que viene en la competición regular. El presidente de la entidad, Ingo Volckmann, ya avisó esta pasada semana con un mensaje austero para su afición: «Hay cosas mucho más importantes en la vida que el fútbol». No le falta razón. Un gran paso: IB3 Televisió retransmite el partido del Atlético Baleares femenino IB3 Televisió aprovechó el parón en la Primera RFEF para retransmitir el triunfo del Atlético Baleares femenino frente a La Solana. Chapeau por la iniciativa del ente balear. Es el primero de los muchos pasos que quedan todavía por dar.