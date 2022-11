Gio, Muriqi y Amath y todos los demás, por Antoni Ruiz

Una de las tareas más difíciles para un analista es buscar al artífice principal de la victoria del Mallorca ante el Villarreal. Gio y Muriqi, esa nueva sociedad letal que ha nacido tras la salida del lateral derecho de Maffeo tras su lesión-sanción, tiene muchos números. Amath, con un gol llamado a ser el de la jornada, sería otro, pero limitarse a ellos sería una injusticia, porque este nuevo triunfo del Mallorca se cimentó en el trabajo de todo un equipo, desde la seguridad que da Rajkovic y su defensa, al trabajo incansable de los pivotes, Ruiz de Galarreta y Baba, o al derroche físico de Dani y Kang in Lee, sacrificados en bien del colectivo.

El Mallorca ‘made in Aguirre’ es un monumento a la solvencia defensiva, un 5-4-1 llevado a la perfección, que está encontrando ahora la forma de elaborar contraataques con peligro. Tuvieron que pasar 65 minutos para que el Villarreal le creara una ocasión clara al Mallorca y hasta el 73 no llegó el primer susto. No queda otra que creer en el sistema, cambiarlo podría ser letal, como ha comprobado Setién, empeñado en cambiar el usado por Marcelino o Emery. Empecinarse en el error le ha costado tres derrotas en cuatro partidos y puede que le cueste el cargo. El Mallorca, con apenas el 21 por ciento de posesión, creó cinco ocasiones de gol y el Villarreal solo dos con un 79. El Mallorca es el quinto mejor visitante de la Liga. Ahora solo falta que la solvencia defensiva y la eficacia ofensiva se repitan en Son Moix. Sería una temporada histórica.