Javier Aguirre espera que la suerte cambie a favor del Mallorca. El técnico bermellón, que cumplirá este domingo el primero de sus dos partidos de sanción, considera que el equipo lleva varios partidos "haciéndolo bien", pero que la moneda no ha caído de cara en determinados momentos. "Nos ha faltado ese punto de fortuna que tuvo por ejemplo el Espanyol de meter un centro y que entre o que no te piten un penalti, que hasta ellos se pusieron las manos en la cabeza. Al final de las 38 jornadas todo se equilibra", ha explicado.

El preparador de Ciudad de México ha mostrado su total disconformidad con la redacción del acta de Díaz de Mera tras el partido ante el Espanyol y que justifica la roja que le mostró. "Ya lo dije, merecía una tarjeta amarilla por salirme del área técnica. No estoy de acuerdo en la redacción del acta, porque es lo que justifica la roja que no era roja. Pusieron protestar y eso es una absoluta mentira. Con Maffeo pusieron que dijo "es una puta vergüenza" y lo dijo, porque yo lo oí. Nadie oyó decir a Javier Aguirre nada del arbitraje. Como en la roja ya venía alterado de lo del penalti, lo de Maffeo… Lo justificó con su redacción", ha afirmado esta mañana en la sala de prensa de Son Moix.

"No lo hemos hablado. Tendría que haber venido él aquí y no yo. Lo hará bien. Estará emocionado, estoy seguro", ha comentado acerca de que el mallorquín Toni Amor dirigirá al equipo ante el Villarreal y el Atlético en su ausencia.

Centrado ya en el partido, Aguirre espera a un rival difícil y que se encuentra en transición tras la marcha de Emery y la llegada de Setién. "Espero un partido complicado, siempre tienen muy buenos jugadores y entrenadores. Llevan años trabajando a muy buen nivel", ha comentado.

"Le he visto en los dos partidos de Conference y el de Bilbao. Tienen similitud en el trato de balón, igual las velocidades son distintas. El esquema 4-3-3 es el mismo. Quique irá introduciendo su sistema. Cuando un equipo va mal es lógico que la gente piense que no va a más. Pero allí de un día para otro, yendo bien las cosas, cambia el entrenador. Una sorpresa para todos", ha añadido.

El Mallorca disputará en el Ciutat de València el último partido a domicilio antes del parón por el Mundial. Jugar lejos de casa le ha supuesto ocho puntos hasta la fecha, aunque para el entrenador bermellón el equipo "ha estado mejor en casa". "En puntuación sí, pero en fútbol aquí hemos hecho buenos partidos. Con el Betis no jugamos mal, dos penaltis; con el Girona no jugamos mal, un penalti; el otro día un penalti no pitado… Es cierto que el Barça fue mejor, que el Sevilla nos marca un gol por la escuadra, el Espanyol nos hace un centro y la mete también en la escuadra… En funcionamiento estamos cómodos. Nos gusta nuestro campo y la gente se está animando con nosotros. Nos han fallado los resultados. Incluso diría que el rendimiento ha sido mejor en casa que fuera", ha reflexionado.

Tras informar de que Maffeo está mejor del golpe que recibió ante el Espanyol, Aguirre ha confirmado que tanto Dominik Greif como Tino Kadewere estarán en la lista ante el Villarreal. "Maffeo está evolucionando favorablemente. Te diría que si no estuviese suspendido podríamos hasta forzar para que jugase mañana. Tino y Dominik son la buena noticia del día, viajan a Villarreal porque están aptos para jugar. Es algo que tiene muy feliz porque se vacía ya por fin la enfermería. Estoy muy contento por ellos porque no lo han pasado bien", ha concluido.