Villarreal-Real Mallorca: Un rival con dudas

Nunca es buen momento para medirse a un rival de la talla del Villarreal. Un equipo diseñado para competir en Europa y quedar entre los seis primeros cada temporada. Pero el Mallorca tiene una gran oportunidad entre sus manos este domingo en el Ciutat de València (18:30 horas/Dazn). El conjunto groguet vio como Unai Emery se marchaba hace dos semanas al Aston Villa y con Quique Setién como sustituto todavía no conoce la victoria después de tres partidos –dos derrotas y un empate–.

El conjunto bermellón, que se plantará en el campo sin Javier Aguirre en el banquillo y sin Antonio Raíllo y Pablo Maffeo en el campo –todos ellos sancionados–, puede alargar su buena racha de resultados a domicilio. Su estilo de juego lejos de casa, apostando por replegar y juntar líneas para aprovechar fallos y salir al contraataque, será su gran baza para intentar sacar los tres puntos ante el conjunto groguet.

Y es que el Villarreal, y más desde la llegada de Setién, practica un fútbol radicalmente opuesto al bermellón, aunque sin embargo no le está dando resultado por el momento. Posesión, circulación de balón y crear superioridades, renunciando en exceso a la verticalidad. Hasta la fecha, equipos que han jugado así contra el Mallorca, como el Barcelona, escuela de la que se nutre el técnico cántabro, han sufrido para crear peligro ante la teleraña defensiva mallorquinista.

Si algo representa a Setién es su fidelidad a su idea futbolística. Y sin tiempo para prepararlo, ensayarlo y perfeccionarlo, se está encontrando con problemas de compatibilidad con una plantilla que jugaba de memoria con Unai Emery al frente. Para empezar, ha apostado por un sistema de 4-3-3 que todavía no está pulido y que está provocando fallos, dejando a la defensa más descuidada de los deseado.

Y es que en tan solo tres partidos han encajado la friolera de seis goles. En el primero, de Europa League, empató en casa a dos ante el H. Beer-Sheva israelí, siendo el exbermellón Tomer Hemed uno de los goleadores. En el segundo, en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, cayeron por la mínima gracias a un gol de Iñaki Williams. Y este jueves, con el pase ya asegurado, fueron goleados por el Lech Poznan (3-0).

El Villarreal, que recupera tras cumplir sanción a los centrocampistas Álex Baena y Manu Morlanes, parece haber perdido pegada en los últimos encuentros y el Mallorca quiere aprovechar su fortaleza defensiva, en la que suele conceder muy pocas ocasiones claras de gol, para sacar partida de ello.

Los de Aguirre no le hacen ascos a renunciar a la posesión, el bien más preciado de Setién, y buscará desesperar a su rival, aprovechando la velocidad no tanto de Muriqi sino de futbolistas como Kang In, Dani o los carrileros, tanto Jaume Costa como Gio González.

Los bermellones quieren mantener como mínimo la distancia de tres puntos con la zona de descenso, lo que prácticamente les garantizaría llegar al parón por el Mundial fuera de ella. Un triunfo en tierras valencianas sería un premio antes de afrontar el duelo ante el Atlético y la eliminatoria de Copa ante el Autol como previo a marcharse de vacaciones.