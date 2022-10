Errores humanos que cuestan puntos

Los errores en fútbol tienen muchas veces consecuencias. Y si hay una demarcación en la que casi seguro la tendrán es en la de portero. Rajkovic, un tipo que ha demostrado ser todo un baluarte, cometió un fallo “de vista” que le costó al Mallorca no poder sumar una victoria en Son Moix, en un partido en el que hizo más méritos que su rival. Un error decisivo, pero tal vez no el único, al menos desde la perspectiva mallorquinista que esperaba que el VAR hubiera rectificado a Díaz de Mera, que no vio lo que pareció un claro penalti de Oliván a Ángel. El árbitro ni siquiera se tomó la molestia de ir a ver al monitor la jugada. Se ve que Jaime Latre, árbitro de VAR, no fue tan convincente como lo ha sido en dos partidos Iglesias Villanueva, para birlarle jugadas decisivas a los de Aguirre.

El Mallorca sumó un solo punto porque tardó demasiado en irse a por el partido, dejando pasar la primera mitad sin ninguna ocasión de peligro y apostando de nuevo por una defensa de cinco, a la que Aguirre no renunció hasta cinco minutos del final. Podía haber salido bien porque los rojillos se adelantaron en el marcador, pero sigue quedando la duda de si el Mallorca ha de jugar igual ante un grande que ante un equipo de su Liga. Falta de ambición, que también parece un error cuando hay alternativas posibles.