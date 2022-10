Jaume Costa no se mordió la lengua nada más acabar el partido del Mallorca ante el Espanyol y hablar sobre el resultado y la actuación del colegiado Díaz de Mera (1-1). «El equipo ha merecido los tres puntos de principio a fin, es una pena. Nos topamos con el gol con ese centro desgraciado cuando estaban peor y ellos luego han mejorado con el gol. Después ya ha pasado de todo. Isidro es un buen árbitro, pero se la ido el partido con muchas expulsiones. No pueden pasar esas cosas porque es un empate que no queríamos. Merecíamos los tres puntos», subrayó.

El valenciano fue más allá cuando fue preguntado sobre el penati no pitado de Oliván a Ángel y lanzó una profunda reflexión en la que salpica a los asistentes. «Le hemos dicho que lo mire, se lo hemos preguntado, pero ya sabemos cómo va el VAR. Al final quería hacer un llamamiento porque llevo mucho en esto y me llevo bien con todos. Deberían tener cuidado con cosas que se dicen, porque las revoluciones van a mil. El comportamiento de Isidro es ejemplar, pero algunos de sus líneas dicen algunas palabras que te enervan y te hacen hacer o decir cosas que no quieres y te propician la expulsión, como lo que ha pasado en nuestra banquillo», dijo antes de seguir con su explicación. «Ellos también deberían empatizar con nosotros y ayudarnos. Nosotros estamos muy expuestos con muchas cámaras, pero a los árbitros nunca se les ve lo que dicen y a veces nos ponen a mil. Lo único que pido es respeto. Después los perjudicados somos nosotros porque la Federación está atenta y te quita dos partidos», finalizó.