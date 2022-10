Cartulina Morada: Aguirre, usted siga a lo suyo

Que sí. Que a posteriori, y sobre todo tras el triunfo ante el Valencia, es muy fácil decirle a Aguirre cómo tiene que jugar. Y el simple hecho de que el técnico del Mallorca se plantee un cambio en su propuesta parece un paso. Lo que no leo ni escucho tanto es que, todos esos valientes que piden al míster un planteamiento más atrevido, recuerden con tanta claridad lo que le pasó al equipo cuando el mexicano apostó por salir de inicio con defensa de cuatro. La última vez que lo hizo, si no voy muy equivocada, fue en un Mallorca-Granada y supongo que no hace falta que les recuerde cómo acabó la contienda. Aguirre con su ordenado planteamiento, temeroso, cobarde o como quieran definirlo, mantiene por el momento al equipo fuera del descenso y el sábado, en Mestalla, demostró además una pronta capacidad de reacción cuando las cosas se torcieron, un punto, ese, que quizás sí ha podido ser criticado en otras ocasiones, pero que ante el Valencia orquestó de manera magistral.

El mensaje de Maffeo: El lateral del Real Mallorca dedica unas palabras a Gio González y Joan Sastre El bueno de Maffeo, en un gesto que es de recibo elogiar, dedicó unas palabras a su compañero Gio González en su Instagram. Cito literalmente: «Da gusto y orgullo tener compañeros de trabajo como tú. Gracias por tu compañerismo día tras día». No hace falta ser un erudito para encontrar en las palabras del lateral un mensaje encriptado para el que también fue su compañero hace solo un año. Algo que, evidentemente, me extraña, teniendo en cuenta el ‘buen rollo’ que reinaba en ese vestuario por aquella época y las numerosas ocasiones en las que el club lo corroboró con fotos en sus redes sociales. #SomUnaPinya. El Baleares levanta el vuelo: Los blanquiazules salen del descenso tras ganar al líder Eldense El Atlético Baleares ha levantado el vuelo y, pese a que todavía duerme al borde del abismo, es justo elogiar el cambio, al menos resultadista, que ha experimentado el equipo en las últimas jornadas. Le salió bien la jugada a Roger, quien de manera seguramente algo osada, aseguró en la previa del encuentro frente al Eldense que su equipo «era capaz de ganar a cualquiera». Cierto es que al menos el presupuesto así lo dice, otra cosa es que no fuera nada normal el arranque protagonizado por el equipo. Y hablando del Baleares. Hoy se sortean los emparejamientos de la Copa del Rey. Conociendo los precedentes del pasada curso y el varapalo que supuso para el equipo su eliminación del torneo del KO, mejor que se centren en la Liga y dejen estos menesteres para otros equipos. ¿Otro campeón?: Augusto Fernández se prepara para levantar su primer título mundial en Cheste Augusto Fernández está a un paso de levantar su primer Mundial. Y creo que si hay alguien que se merece ese premio, después de tantos años de duro trabajo a la sombra, es él. El piloto de Pina se vio ayer salpicado por la suerte, debido a la caída que protagonizó Ai Ogura en la última vuelta del circuito de Sepang, misma fortuna que tuvo el japonés cuando fue Augusto el que rodó por los suelos hace dos carreras en Australia. Y es que el motociclismo es eso: regularidad y, por desgracia, bastante de azar.