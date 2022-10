Se ha convertido por méritos propios en el gran protagonista del partido. Kang In Lee ha anotado el tanto del triunfo en Mestalla (1-2). El futbolista del Real Mallorca ha estallado en la celebración del tanto, pero rápidamente ha pedido disculpas ante la que, durante una década, fue su afición: “Ha sido un gol que viene de un gran trabajo del equipo y, lógicamente, estamos muy contentos”.

Cuestionado por las sensaciones que ha tenido al anotar el tanto del triunfo rojillo frente al Valencia, Kang ha reconocido que ha sentido “alegría y tristeza” al mismo tiempo. “Han sido dos partes. Por una alegría por poder ayudar al equipo, pero también ha sido una sensación muy rara. El Valencia es un equipo que me lo ha dado todo y se lo tengo que agradecer. He crecido aquí durante diez años y siempre les desearé lo mejor. Cuando marqué es verdad que noté esa emoción y he pensando en eso, en todos esos años que viví aquí. Tengo mucho que agradecer al club y a la afición del Valencia”, ha relatado.

El surcoreano del Mallorca ha reconocido que su equipo necesitaba “una victoria así”. “Los últimos cuatro partidos han sido muy difíciles para nosotros. Habíamos luchado muy bien ante grandes rivales, pero los resultados no estaban llegando, de ahí la alegría cuando el árbitro ha pitado el final del partido”, ha zanjado Kang In Lee.

Por su parte Dani Rodríguez, quien ha salido en la segunda parte y ha firmado una gran actuación, se ha congratulado también por el triunfo de los bermellones: “Creo que llevábamos semanas en las que estábamos trabajando muy bien. La verdad que no estoy acostumbrado a estar en esta situación (de ser suplente), pero creo que tenemos que sumar todos. Nadie es más que nadie y los que hemos entrado en la segunda parte hemos cambiado el partido. Merecíamos esta victoria porque nos ha reforzado mucho”.