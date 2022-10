Gennaro Gattuso, técnico del Valencia, analizó el partido de Liga contra el Mallorca exponiendo los puntos débiles que ve en el Valencia y los fuertes que observa en el conjunto bermellón. «Tengo la misma sensación que en los últimos encuentros», arrancó su comparecencia. «Jugamos contra un equipo que se defiende muy bien. Aguirre tiene mucha experiencia en esta competición y es un equipo que en contraataque tiene mucha velocidad. Habrá que tener mucho cuidado con Muriqi, que va muy bien de cabeza, pero por lo general, se trata de un rival bien organizado y que sabe lo que hace».

El preparador italiano, que pidió una rueda de prensa del secretario técnico Miguel Ángel Corona y en menos de una semana se celebró en Mestalla, agradeció el gesto del club y aseguró que «creo que un club como el Valencia debería hablar gente de la entidad más a menudo».

Gattuso fue cuestionado por los problemas de su equipo a balón parado y reconoció que es un punto en el que están trabajando: «Lo preparamos, el problema en este momento es que tenemos que mejorar en la segunda línea no marcamos al hombre, sino que lo que hacemos en zona tenemos y que bascular mejor, pienso que es un problema de mentalidad. A mí no me gusta jugar atrás, en los últimos 20 - 25 metros porque hay muchos equipos con jugadores de calidad en la Liga que te pueden hacer daño».

El técnico che, que tomó las riendas del equipo el pasado verano, también se refirió al bajón que protagoniza su equipo en las segundas partes durante la mayoría de partidos: «Tenemos que mejorar esto. Si la presión no es la misma, si cuando vamos a recuperar la pelota, no lo conseguimos, pasa esto. Estoy contento con estos tres meses y con lo que estamos haciendo, pero tenemos que mejorar este problema. Porque la clave está toda aquí. No hablo solo de técnica, hablo de mentalidad. Es un tema que tengo que solucionar yo con mi cuerpo técnico. Estamos viendo que lo que hacemos no es suficiente, tenemos que mejorar estos datos que estoy diciendo».