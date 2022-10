"Fueron los jugadores los que vinieron a mí y me dijeron: 'Tranquilo, no te agobies'". Con esta frase ha resumido Javier Aguirre, técnico del Real Mallorca, el estado anímico de su vestuario. El preparador mexicano, que ha atendido la rueda de prensa previa al partido frente al Valencia de manera telemática por encontrarse la expedición en Lezama, ha recalcado que "sorprendentemente" la última derrota frente a la Real Sociedad "no ha afectado tanto como debería". "El equipo está con buen talante y espíritu. A mí las dos últimas derrotas me calaron profundo, me duele por ellos y por la gente, pero creo que si seguimos trabajando así, tarde o temprano tendrá que llegar el premio", ha indicado el preparador bermellón.

Para el encuentro en Mestalla, que se disputa mañana a las 18:30 horas, Aguirre recupera a piezas esenciales en su esquema. Regresa el sancionado Muriqi y también los tocados Baba y Jaume Costa. "Las únicas bajas son la de Grenier, que vio la quinta amarilla, y las de los lesionados Tino y Greif. El partido en San Sebastián me demostró que el equipo también dio un buen rendimiento pese a jugar con siete jugadores no tan habituales. Ahora mismo tengo 18 o 20 futbolistas que pueden ser titulares, ¡bendito problema! Estoy esperando a Kadewere como agua de mayo, pero lo importante es que paulatinamente vayamos enganchando buenos resultados, es algo que necesitamos para seguir confiando en el proyecto", ha analizado. Aguirre ha elogiado a su rival, el Valencia, del que ha dicho "practica un juego muy vertical": "Es un equipo fiel al estilo del futbol italiano. Muy vertical y muy dinámico. Juegan realmente bien al fútbol y sabemos que va a ser un duelo complicado". El Mallorca llega a la jornada 11 un solo punto por encima de la zona de descenso. El mexicano ha señalado que, por el momento, no es algo que les preocupe en exceso. "No preocupa porque esto son 38 jornadas y estamos bien. De momento quedan muchísimos partidos y la de ahora es una situación que nos preocuparía si fuera la jornada 37, como ya nos pasó el año pasado", ha relatado. "El vestuario sale solo de esto. No es que hayamos sido mejores que los rivales en los últimos partidos, pero tampoco hicimos para perder. Los números muchas veces son fríos, pero no hay que preocuparse por el momento, ya habrá tiempo de hacerlo más adelante", ha zanjado la cuestión. Aguirre se ha congratulado por el regreso de Muriqi al once, de quien ha indicado que "ha aprendido la lección": "Muriqi esta bien y con muchas ganas. Pidió perdón porque sabe que se equivocó. Cayó en la provocación, mordió en su anzuelo. Es un chico referente para nosotros y obviamente esperamos que vuelva con hambre y con gol". Cuestionado sobre si echa en falta la presencia de una figura institucional en el club que represente al Mallorca cuando es necesario, por ejemplo con protestas por el polémico gol anulado a Amath en el Reale Arena, Aguirre ha reconocido que su "labor compete en el campo". "Yo nunca haré una expresión pública de los árbitros o el VAR. A nivel institucional habría que preguntarles a otras personas cuál es su rol. De todas formas, puedo entender el enfado de la afición", ha reconocido. Te puede interesar: RCD Mallorca Amath Ndiaye vuelve a sonreír sobre el verde Consolidarse en Primera Ya para acabar, el entrenador se ha referido a la necesidad del Mallorca de "consolidarse" en Primera tras unos años convulsos: "Pensamos que el descenso se decide al final, pero también que a nivel de cualidades de la plantilla estamos con otros ocho equipos. Está claro que hay rivales que te traen jugadores de 40, 80 o 100 millones y que tienen otros objetivos desde hace años. Nosotros tenemos un tránsito muy reciente. No hay sido fácil para nadie y este Mallorca debe consolidarse. Evidentemente tenemos carencias, pero no creo que nadie pueda decir a día de hoy que somos el único candidato al descenso. Nuestra asignatura pendiente es el gol, pero tenemos claro nuestro orgullo".