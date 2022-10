El VAR juega en contra del Real Mallorca

El Real Mallorca sintió este miércoles, en el partido frente a la Real Sociedad, un claro agravio provocado por el videoarbitraje. El problema del conjunto bermellón es que no es la primera vez en lo que va de temporada que se siente perjudicado por la intervención del VAR. El equipo vio cómo se le anulaba un tanto legal a Amath en el minuto 58 del partido debido a la insistencia de la sala VOR porque el colegiado del encuentro revisara la jugada.

Pese a que Ortiz Arias dio por bueno el tanto en primera instancia, el empecinamiento de Iglesias Villanueva porque el árbitro visualizara el arranque de la jugada, provocó que finalmente el tanto fuera anulado y el conjunto bermellón sumara su segunda derrota del curso a domicilio. Erró el VAR, pues este no debe entrar en la interpretación de una jugada por parte del colegiado quien, pese a que en un primer momento dio ley de la ventaja a Amath, finalmente consideró que el futbolista del Real Mallorca zancadilleaba a Aritz Elustondo en el polémico lance del encuentro

Jugadores, cuerpo técnico y aficionados no escondieron su indignación y descontento tras lo acontecido. Amath manifestó que su tanto anulado era “un gol clarísimo” y que era “Elustondo quien saltaba” sobre él. Por su parte Aguirre se cuestionaba en sala de prensa quién decide cuando el VAR tiene o no que intervenir: “A mí me gusta, pero tengo una duda, ¿quién decide lo del VAR? Me han tocado algunos árbitros que veo que les hablan al pinganillo pero no van a revisarlo, dicen, aquí decido yo, sin embargo el de hoy no ha tenido duda y ha ido. Al final el VAR también lo manejan seres humanos y es complicado”.

Solo en dos ocasiones las jugadas rearbitradas han beneficiado a los pupilos de Javier Aguirre

El problema del VAR es que el Mallorca ya ha sido perjudicado por el mismo hasta en otras tres ocasiones durante el presente curso. En la jornada dos de LaLiga, en el minuto 5 del partido, el Betis reclamó un penalti de Battaglia por mano, en una acción en el área ante Juanmi. González Fuertes no vio nada en el momento y tuvo que ser avisado desde el VAR para comprobar la acción. El videoarbitraje sí cazó una mano del argentino y Borja Iglesias convirtió la pena máxima para poner el 0 a 1 en el marcador.

Dos jornadas después, en el encuentro en el que el Mallorca se midió al Girona, el colegido castellano manchego Díaz de Mera Escuderos castigó con penalti un despeje limpio de Juan Carlos, al chocar con Copete en el despeje de un balón. Nuevamente Iglesias Villanueva avisó al árbitro del error y este anuló la pena máxima señalada a favor de los bermellones tras visualizar la jugada en el monitor.

Pero sin duda, el partido que trajo más polémica fue el Elche-Mallorca disputado hace solo unos días en el Martínez Valero. En el mismo, el VAR avisó a Pizarro Gómez de una posible agresión de Vedat Muriqi en un forcejeo. El delantero del Mallorca propinó un manozato a Pere Milla y este, al sentir el contacto, se tiró al suelo mostrando evidentes signos de dolor. El colegiado, que en directo no vio nada, mostró la roja a Muriqi al visualizar la jugada en el monitor.

También a favor

Sin embargo, no siempre el Mallorca se ha visto perjudicado por e VAR desde que arrancara la temporada. Precisamente en el partido frente al conjunto ilicitano, a Pizarro Gómez se le pasó un penalti de Bigas sobre Antonio Sánchez, que señaló una vez fue avisado por sus compañeros. En ese mismo partido, el colegiado expulsó a Boyé, por falta a Valjent, que en principio solo había amonestado con amarilla, pero acabó siendo roja.

En otras ocasiones esta temporada, sin embargo, el VAR pareció desconectar antes de que acabara el partido. Frente al Barça, por ejemplo, Raíllo saltó con los brazos en cruz y desvió el remate a puerta de Lewandowski con la mano izquierda. Gil Manzano no apreció la infracción y el videoarbitraje dio luz verde al juego. Y frente a Elche, por ejemplo, al Mallorca podían haberle expulsado, incluso, hasta dos jugadores más, si desde Las Rozas cazan una dura entrada de Grenier, susceptible de roja, o una agresión de Ángel Rodríguez a Gumbau.