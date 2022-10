Negats davant Bono, per Ricad Pla

Si és una qüestió de recuperar els darrers minuts de l’emoció, quan un equip cerca l’heroïcitat per arribar a l’empat, hem tornar a patir una altra sessió d’avorriment a Son Moix. Ara bé, els més optimistes sempre podran dir que el Mallorca ha fet els millors sis minuts de la temporada creant dues claríssimes oportunitats de gol a les botes d’Abdon Prats.

El mallorquí, que ha estat substituït per un lentíssim Ángel, estrenava titularitat gràcies a la sanció de dos partits que ha de complir Muriqi. En les dues accions de Prats s’ha acabat l’aportació ofensiva de l’equip de Javier Aguirre. Sí, n’ha tinguda una altra quan el marcador ja era de zero a un, però ja hem destacat la lentitud del canari davant la rapidesa del millor dels visitants: el porter Bono.

El marroquí ha sostingut el Sevilla, que amb una sola rematada a porta n’ha tingut prou per endur-se’n els tres punts. A banda del resultat, el Mallorca ha tornat a manifestar mancances ofensives. Desapareguts Kang In Lee (el sud-coreà de cada vegada juga pitjor), Maffeo, Galarreta, Baba i Sánchez, acompanyats de la poca aportació ofensiva de Brian Cufré, a l’únic que poden aspirar els mallorquinistes és a alguna acció a pilota aturada, cosa que no s’ha produït. Així i tot, més d’un ha enyorat l’insubstituïble kosovar Muriqi.

De tota manera, hem de tenir en compte la qualitat tècnica i superioritat dels visitants, que han sabut administrar el gran gol que ha marcat Gudelj. Sense ser eminentment superior al Mallorca, el Sevilla és un equip dissenyat per competir a Europa i sense cap dubte anirà escalant posicions a la classificació.

Tot el contrari dels mallorquinistes, que jugant pràcticament al límit són incapaços d’empatar.

Ara el Mallorca haurà d’anar a cercar a Sant Sebastià el que ha perdut a Palma.