El entrenador del Mallorca ha desvelado este viernes que había hablado con sus pupilos sobre lo que le espera al equipo en las próximas seis jornadas ante el Sevilla, Real Sociedad, Valencia, Espanyol, Villarreal y Atlético de Madrid antes del parón por el Mundial de Catar: "Les dije que estamos en un momento clave de la temporada en el que veremos de qué estamos hechos y a ver si podemos estar a la altura. El trabajo mental lo hacemos todos los días y veo a los jugadores enchufados y con ganas de participar".

El mexicano espera que el Sevilla, rival de este sábado en Son Moix a las 18:30 horas y que está en puestos de descenso, "no despierte". "En cuanto a nombres es un equipo muy fuerte y no hay relación entre la plantilla y los puntos que tiene. Esperemos que no despierten», ha bromeado. «Los dos partidos con Sampaoli ha tenido enfrente a rivales muy dinámicos y ofensivos -Athletic y Borussia Dortmund-. No sé qué nos encontraremos pero estamos preparados para cualquier escenario. Somos un equipo ordenado y sólido. De hecho, a excepción del Madrid en los últimos minutos nuestros rivales nos han generado poco. Espero seguir en una línea ascendente con la pelota», ha subrayado.

Con respecto a la sensible ausencia de Muriqi, expulsado en Elche y que también se perderá el próximo partido ante la Real Sociedad, el 'Vasco' dijo que buscará "soluciones, sin lugar a dudas", aunque eso no supone un cambio de dibujo porque jugarán "con un 5-3-2 o un 5-2-3". A la pregunta de si la baja del delantero balcánico iba a condicionar su pizarra ante el Sevilla, ha respondido: "Hemos jugado de varias maneras y el equipo siempre se ha sentido cómodo. Ángel o Abdón le sustituirán", ha adelantado antes de reconocer que el delantero kosovar se equivocó en el Martínez Valero. «Conforme a lo redactado en el acta, la sanción está perfecta porque es lo que dice el reglamento. Vedat cometió un error y respondió a una provocación. Igual si él se tira antes puede ser hasta penalti, pero mordió el anzuelo. Sobre su baja, los únicos imprescindibles son el escudo y la afición. Muriqi es un baluarte y un jugador importantísimo, pero buscaremos soluciones", ha reiterado. Aguirre, además, ha confesado que en las próximas jornadas realizará rotaciones: "Vamos a oxigenar un poco porque vienen cuatro partidos en pocos días y con salidas muy complicadas».

El técnico mallorquinista informó, finalmente, que el delantero zimbabuense Tino Kadewere ha vuelto a ejercitarse en pleno proceso de recuperación de una lesión, y que también mejoran de sus respectivas dolencias Costa, Greif y Javi Llabrés.