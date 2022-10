Empat i partit desastròs, per Ricard Pla

El titular podria resumir perfectament el que va passar ahir passades les onze i mitja de la nit. Es necessita molta moral per haver de suportar el que proposaren Elx i Mallorca.

Expulsats, targetes grogues a dojo, puntades de peu, joc subterrani, mal arbitratge i el que es pitjor de tot; absolutament res de futbol. El Mallorca va anar un poc de prepotent a l’inici, es pren el luxe de fallar un penal molt mal llençat per Muriqi, perdona una clara ocasió del davanter kosovar i s’envà al descans amb el marcador en contra gràcies a una badada defensiva del propi Muriqi i sense haver tengut cap oportunitat ni tant sols d’empatar.

L’Elx es presentà davant la seva afició amb un sol punt i essent l’equip més golejat, el més poc realitzador i el que tanca la classificació. Números terribles que s’han d’afegir a un equip que encara no ha trobat entrenador. L’Elx va ser dirigit pel tècnic del filial, Alberto Gallego, de manera provisional.

Però tots aquests inconvenients el Mallorca no els va tenir en compte fent-nos recordar que és especialista a donar aire a equips amb dificultats classificatòries. La segona part va ser un rosari de despropòsits. L’Elx es va tancar i en el Mallorca se li apagaren tots els llums ofensius essent incapaç de crear una sola jugada digne de ser destacada. La plagueta d’anotacions queda totalment en blanc si no feim cas de les targetes. És impossible rescatar res d’un partit mal plantejat, mal jugat, lentíssim i previsible i sense cap possibilitat de guanyar-lo.

Fa una setmana dèiem que el Mallorca necessita proposar alguna cosa més que pilotes al cap de Muriqi, idò bé, ahir ni tant sols això. En resum, aquest sí que és un partit per oblidar com més aviat millor. Farà be l’equip de Javier Aguirre en centrar-se en el que li vendrà dissabte que ve. El Sevilla, amb Sampaoli, no serà l’Elx i plantejarà coses diferents.