Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, destacó el gran partido del Mallorca. «Si juegan así será muy difícil ganar en este campo», resaltó, y puso en valor «tres puntos muy complicados». «En la segunda parte hemos jugado el partido que ha querido el Mallorca. Se ha tratado de un rival que compite muy bien y por eso hoy es muy importante la victoria», destacó.

Además, el técnico del conjunto catalán también elogió nombres propios del conjunto bermellón como los de Vedat Muriqi y Kang In Lee: «Lo hemos analizado muy bien. Con Muriqi tienen una referencia importantísima y tienen talento con Kang In Lee. Creo que el Mallorca no sufrirá esta temporada».

El técnico azulgrana dijo que su equipo solo había concedido «dos ocasiones» de gol ante un Mallorca, «al que he visto muy bien », precisó. También elogió «el gran partido» que hizo su equipo «en un campo difícil y en el que sabíamos que teníamos que jugar a un gran nivel y sufrir para sumar tres puntos que son de oro», indicó. Preguntado por las bajas producto del ‘virus FIFA’, los futuros compromisos y los jugadores poco habituales en el once que saltaron al terreno de juego, Xavi respondió: «Tenemos una plantilla de garantía y muy amplia. Vamos a hacer rotaciones, está claro. Ya les he dicho por activa y por pasiva a los futbolistas que jugando cada tres días es imposible competir. Entonces, todos van a ser importante todos van a tener minutos. Piqué, Jordi (Alba), Ansu Fati, han estado a muy buen nivel y es importante para nosotros que todo el mundo esté preparado», remarcó.