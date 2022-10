El Mallorca B regresó de vacío de su visita al Municipal Sagnier, en donde el Prat se impuso por la mínima (1-0) gracias a un gol de Pau Salvans nada más arrancar el segundo periodo.

Hasta el descanso no había tenido excesivos problemas el filial mallorquinista que dirige Julián Robles, quien repitió once en busca de sumar la segunda victoria consecutiva. El Prat no encontró facilidades en un Mallorca B bien plantado en defensa, que buscaba su oportunidad para sorprender en un duelo igualado y en el que ambos equipos se mostraron mucho respeto. El gol de Salvans rompió los planes al filial y cambió la dinámica del encuentro. El Prat dio un paso atrás y apretó sus líneas, cerrando huecos y cortocircuitando el ataque mallorquinista. Lo intentó el Mallorca B hasta el final, pero le faltó claridad ofensiva y remate.

Ficha técnica

Prat: Craviotto, Benítez (Corominas, m.75), Valentín, Héctor, Adri Díaz (Martos, m.63), Pau Salvans (Fernández, m.79), Elhadji (Gutiérrez, m.75), Àlex Pla, Uri, Martí (Ufano, m.63) y Marimón.

Mallorca B: Jaime Durán, Miguelito, Gayá, David López, Hermelo (Diabate, m.79), Quintanilla (Tòfol Montiel, m.61), Thomas, Miquel Llabrés, Montalbán, Tovar y Gálvez (Victor, m.71).

Goles: 1-0, m.46: Pau Salvans.

Árbitro: Bouzas Laconti (C. Las Palmas). T. AMARILLAS: a Elhadji, Pau Salvans y Fernández.