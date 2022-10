Goles y goleadores del s.XXI, por Gabriel Forteza

En sus diferentes denominaciones a lo largo del siglo XXI, el recinto mallorquinista ha sido escenario de los mejores goleadores de las últimas dos décadas. Futbolistas de alto nivel han pisado el césped mallorquinista marcando diferencias con sus goles en diferentes equipos.

Haciendo un repaso rápido y haciendo uso solo de la memoria, los Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Etoo, Raúl o el Kun Agüero han decidido partidos temporada tras temporada, pero de los últimos tiempos faltaba uno: Robert Lewandowski.

El polaco apareció por primera vez en Son Moix e hizo lo que hacen los grandes goleadores, marcar diferencias y marcar el gol que le daba la victoria a su equipo. Tras recibir un gran pase de Ansu Fati, el polaco hizo como Juan Palomo: ‘yo me lo guiso, y yo me lo como’ y anotó el único gol del partido, tan difícil como fácil lo hace el jugador barcelonista. Con todo, el Mallorca hizo un partido muy completo, cerró bien en defensa y buscó sus oportunidades en ataque, que llegaron pero, claro, el Mallorca tuvo sus ocasiones per a quien no tuvo fue a Lewandowki.

El de ayer fue de esos partidos en los que, si el equipo derrotado hubiese tenido en sus filas al polaco, el resultado no hubiera sido el que fue. El Mallorca mereció empatar, pero los goles no se merecen, sino que se marcan.