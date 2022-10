Aquest és un d’aquells partits que molt pocs aficionats donen per guanyat, o ni tan sols empatat. El problema és si els jugadors que l’han d’afrontar pensen el mateix, que segurament ha estat així. Els professionals del Mallorca són conscients de la dificultat que representa jugar contra els dos transatlàntics de la lliga. Encara que el Barça pensi més en el partit de Milà, amb el qual es juga el futur a la Champions, mantenir la porteria a zero davant el màxim golejador de la lliga és un objectiu difícil de complir.

Robert Lewandoski, amb una qualitat tècnica fora de qualsevol dubte, va marcar un magnífic gol després d’una acció personal i això ja li va bastar al seu equip per endur-se’n els tres punts. Per tant, cap sorpresa a Son Moix en un partit fluix i en què l’equip de Javier Aguirre va fer el que va poder: hi va posar un poc d’entusiasme als darrers minuts, però no va ser suficient ni tan sols per empatar.

És evident que les diferències entre un equip i l’altre són abismals i any rere any la història es repeteix. El Mallorca podrà dir que “hem jugat com mai [encara que no é així] i hem perdut com sempre”. Hi ha posat tot el que ha sabut; ha defensat bé, fins i tot ha tingut alguna oportunitat per marcar, però no l’ha aprofitada. Després, un gran detall d’un magnífic jugador, com és Lewandoski, ha bastat per decantar un partit que no podia escapar-se als objectius blaugrana. Possiblement el polonès i l’alemany Ter Stegen, els millors del Barça, han fet impossible la remuntada local.

El Mallorca haurà d’anar a ‘pescar’ els tres punts a altres indrets, per exemple, a Elx, dilluns que ve a les nou del vespre. Tendrà temps suficient per reflexionar, deixar de banda la derrota d’ahir devant el Barça i centrar-se en el que diuen és la seva lliga: la que juguen els equips situats a partir del desè lloc per avall.