Steve Nash, sobre la sanción a Sarver: «Antes o después LaLiga tendrá que hacer un movimiento»

Steve Nash, actual entrenador de los Brooklyn Nets, accionista del Real Mallorca y exmiembro del consejo de administración del club bermellón dio la cara acerca de la condena impuesta por la NBA a Robert Sarver, dueño del club, por actitudes racistas y sexistas –que ha llevado al dirigente a poner a la venta sus acciones tanto en los Phoenix Suns como los Mercury–, dejando claro que espera que LaLiga tome partido al respecto. «Yo no estoy allí, estoy tan enfocado en los Nets que no me he enterado. Pero imagino que antes o después La Liga tendrá que hacer un movimiento en un sentido o en el otro», explicó en rueda de prensa.

Es la segunda manifestación pública que hace sobre la condena un accionista del Mallorca tras la carta que publicó el presidente Andy Kohlberg al conocerse la sanción sobre Sarver. «Es una situación horrible. Mi comentario es que confío en la liga (NBA) en este proceso. Es difícil para mí hacer comentarios en profundidad sobre una investigación en la que no he estado metido. Hay mucho trabajo que necesita hacerse, creo en ello y confío en ello. Veremos cómo acaba», apuntó. Un año sin Sarver Nash desembarcó junto a Robert Sarver como accionista y miembro del consejo de administración el 4 de enero de 2016. Celebró el ascenso a Segunda en Miranda de Ebro en el campo junto a los jugadores y participó en algunas sesiones de entrenamiento. El 13 de noviembre de 2020 el club anunció que abandonaba su puesto en el consejo para hacerse cargo del banquillo de los Brooklyn Nets, siendo sustituido por Glenn Carlson, aunque manteniendo su paquete accionarial. En un ‘media day’ celebrado por la franquicia de Phoenix en el inicio de la pretemporada, el técnico Monty Williams opinó sobre la sanción a Sarver. «Me quedé perplejo. Cuando ves los puntos claves y los revisas, empiezas a pensar en cómo estas cosas impactan a las personas», declaró el técnico del conjunto de Arizona, quien también mostró su rechazo al empleo de la despectiva palabra N ( referente a una persona de raza negra). «Esa palabra no me gusta, nunca me ha gustado. Especialmente cuando era más joven y aprendí lo que significaba. Aprendí lo degradante que era para la humanidad, no solo para los negros», dijo Williams. «No quieres eso en la organización. No quieres que ese sea el problema», añadió el manager general James Jones, quien confirmó que desde que se hizo pública la sanción no ha vuelto a mantener contacto con Sarver. El base Chris Paul incidió en las acusaciones sobre generar un ambiente tóxico entre los trabajadores. «Fue difícil, como para cualquiera, leer todas las cosas que se han dicho», lamentó. «Esto es difícil para mí porque ese no es el Robert Sarver que conozco, no es el Robert que me dio la bienvenida a Phoenix con los brazos abiertos», dijo el escolta Devin Booker.